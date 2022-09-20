Дженна Ортега сыграет ученицу Мартина Фримана в фильме «Девушка Миллера»

Звезда грядущего сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега снимется в одном фильме с Мартином Фриманом («Шерлок»). По сведениям издания Deadline, молодая актриса присоединилась к актерскому составу комедийной драмы «Девушка Миллера» (Miller’s Girl), которая станет режиссерским дебютом Джейд Бартлетт. Оригинальный сценарий за авторством самой Бартлетт в 2016 году был включен в знаменитый голливудский «Черный список».

Подробности сюжета пока не раскрываются, но в общих чертах картину описывают как историю взаимоотношений учителя и его талантливой ученицы. Молодая девушка получит от своего взрослого наставника некое творческое письменное задание, результат которого приведет героев к уникальной духовной связи.

Съемочный процесс картины уже стартовал и проходит в данный момент на территории Джорджии. Производство курируют студия Lionsgate и продюсеры из компании Point Grey Pictures.

В ближайшее время Фримана можно будет увидеть в блокбастере «Черная Пантера: Ваканда навсегда», а в следующем году он появится в мини-сериале Marvel «Секретное вторжение», хорроре «Королева костей» и третьем сезоне «Родителей года». Помимо «Уэнсдэй» Тима Бертона, чей релиз запланирован на эту осень, в списке предстоящих премьер Ортеги значатся шестая часть «Крика» и криминальная драма Брайана Хелгеленда «Лучший вид».