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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер фильма Пак Чхан-ука «Решение уйти»

Вышел новый трейлер фильма Пак Чхан-ука «Решение уйти»

16 сентября 2022 12:17
Вышел новый трейлер фильма Пак Чхан-ука «Решение уйти»

Южная Корея выдвинула эту картину на «Оскар».

Стриминговый сервис Mubi поделился новым трейлером «Решения уйти», нуарного полицейского фильма от знаменитого корейского режиссера Пак Чхан-ука. Это картина о детективе, который влюбляется во вдову мужчины, погибшего в горах при загадочных обстоятельствах.

«Решение уйти» получило высокие оценки от критиков после своей премьеры на Каннском кинофестивале, где фильм был удостоен приза за лучшую режиссуру. Недавно Южная Корея официально выдвинула «Решение уйти» в качестве своего номинанта на премию «Оскар» в этом году в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Пак Чхан-ук, известный в первую очередь благодаря своим фильмам «Олдбой» и «Служанка», в недавнем интервью изданию Screen Daily сказал:

«Я всегда хотел снять необычный романтический полицейский фильм. Это классическое, тихое и утонченное кино, где эмоции персонажей бурлят внутри, а снаружи они сохраняют молчание»

Сценарий своей новой картины Пак написал в соавторстве с писательницей Чон Согён.

Роль детектива в фильме исполнил Пак Хэ-иль («Воспоминания об убийстве»), а вдову сыграла китайская актриса Тан Вэй («Поздняя осень»).

Российская премьера фильма должна состояться 29 сентября.

Фото: MUBI
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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