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Киноафиша Новости Джейден Мартелл получает сообщения с того света в трейлере хоррора «Телефон мистера Харригана»

Джейден Мартелл получает сообщения с того света в трейлере хоррора «Телефон мистера Харригана»

15 сентября 2022 23:22
Джейден Мартелл получает сообщения с того света в трейлере хоррора «Телефон мистера Харригана»

В основу ленты Netflix легла повесть Стивена Кинга.

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер мистического триллера «Телефон мистера Харригана», основанного на одноименной повести Стивена Кинга. Главные роли в хорроре сыграли звезда дилогии «Оно» Джейден Мартелл и голливудский ветеран Дональд Сазерленд («Голодные игры», «А теперь не смотри»).

Действие развернется в маленьком американском городке, где обыкновенный подросток Крэйга (Мартелл) подружился с пожилым затворником-миллиардером мистером Харриганом (Сазерленд). Оказывается, что у них есть общие интересы. Они нередко проводят время за разговорами, а однажды юноша дарит старику iPhone, чтобы тот имел возможность всегда быть с ним на связи. Когда же пожилой мужчина умирает, опечаленный парень вкладывает смартфон в гроб своего друга.

Спустя некоторое время из-за нападок школьного хулигана скорбящий главный герой в порыве чувств осуществляет звонок покойному, чтобы пожаловаться на ситуацию. К своему удивлению, Крэйг получает обратную связь. После этого странности только усиливаются и достигают ужасающего пика — мистер Харриган шлет молодому приятелю послания с того света.

Автором адаптированного сценария и режиссером выступил Джон Ли Хэнкок, постановщик «Дьявола в деталях», «Основателя» и «Спасти мистера Бэнкса». Вместе с Мартеллом и Сазерлендом в фильме снялись Джо Типпетт, Кирби Хауэлл-Батист, Алекс Бартнер, Томас Мерфи, Сайрус Арнольд и Грегори Дженсен.

«Телефон мистера Харригана» выйдет на Netflix 5 октября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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