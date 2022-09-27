Второй сезон «Игры на выживание» выйдет на PREMIER на неделю позже

Отечественный онлайн-кинотеатр PREMIER отложил на неделю премьеру второго сезона сериала «Игра на выживание». Причиной стали трагические события, произошедшие вчера в Ижевске в школе №88. Вместо 29 сентября продолжение многосерийного приключенческого триллера выпустят на малые экраны 6 октября.

В результате печального инцидента ранения получили 23 человека, а погибло 13, включая 9 детей. Убийцей стал Артем Казанцев 1988 года рождения, покончивший с собой сразу после злодеяний. В связи с этим власти Удмуртии объявили трехдневный траур.

Действие следующего сезона «Игры на выживание» развернется через год после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити-шоу «Выживший». Победитель прошлой игры вновь станет участником новой игры, но его истинные мотивы теперь гораздо более благородные. Условия, в которых окажутся новые игроки, будут еще суровее, а испытания — более сложными и коварными. В обновленный состав участников войдут и родственники некоторых погибших.

В актерском составе заняты Игорь Верник, Владимир Веревочкин, Линда Лапиньш, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Денис Котов, Самвел Мужикян, Никита Плащевский и другие. За режиссуру вновь отвечает Карен Оганесян.