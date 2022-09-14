Появились первые отзывы о комедийной драме «За пивом!» с Заком Эфроном

Вслед за мировой премьерой в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто в сети появились первые отзывы о военной трагикомедии Питера Фаррелли «За пивом!», ведущую роль в которой сыграл Зак Эфрон. Несколько лет назад «Зеленая книга» Фаррелли завоевала в Торонто приз зрительских симпатий, после чего получила главный «Оскар», но, судя по первым обзорам, у нового проекта режиссера будет несколько иная судьба. Мнения критиков получились довольно смешанными. Ниже приведены выдержки из рецензий журналистов:

Пит Хаммонд из Deadline очень доволен картиной:

«За пивом!» стал одним из наиболее запоминающихся и, безусловно, трогательных кинопроектов этого года. Это также хороший фильм на тему войны во Вьетнаме, который можно поставить в один ряд с «Охотником на оленей», «Взводом» и «Апокалипсисом сегодня». Это драма о людях, бросающих вызов логике, что заставляет в очередной раз поверить в силу человеческого духа. Редкий вьетнамский фильм, который можно увидеть с точки зрения гражданского лица».

У Майкла Рехтшаффена из The Hollywood Reporter совершенно иной взгляд:

«Возвышенные порывы Фаррелли работают против материала. В результате получилась неровная и безумно скомканная картина, которая изо всех сил пытается удержать баланс».

Тим Грирсон из британского Screen Daily также недоволен:

«Зак Эфрон, конечно, изо всех сил старается источать обаяние, но «За пивом!» больше напоминает манипулятивную и дерзкую попытку свести острую тему сомнительного участия американцев во Вьетнамской войне к очередной трогательной байке о неопытном обывателе, который познает мудрости жизни».

У Стива Понда из The Wrap противоречивые чувства:

«Некоторые сцены на удивление вызывают ощущение неловкости. Несмотря на то, что дальше ситуация улучшается — когда главный герой приезжает во Вьетнам и появляется персонаж Рассела Кроу, на короткое время приземляющий ленту своей врожденной серьезностью — потом «За пивом!» начинает неуклюже балансировать на грани глупости и проповеди, что не очень хорошо».

Релиз картины о молодом парне, решившем отправиться на войну, чтобы поддержать друзей и выпить с ними по баночке пива, состоится на сервисе Apple TV+ 30 сентября.