Молодой актер Джейкоб Лофленд сыграет друга Артура Флека в «Джокере 2»

Сиквел «Джокера» продолжает набирать обороты. По данным The Hollywood Reporter, к актерскому составу новой картины Тодда Филлипса присоединился 26-летний актер Джейкоб Лофленд, известный по франшизе «Бегущий в лабиринте» и сериалу с Пирсом Броснаном «Сын». Он составит компанию Хоакину Фениксу, Леди Гаге, Зази Битц, Брендану Глисону и Кэтрин Кинер.

О сюжете «Джокера 2» пока информации немного. Предполагается, что основное действие развернется в мрачных стенах психиатрической лечебницы «Аркхем». Там Артур Флек (Феникс) познакомится с Харли Квинн (Гага). Если оригинальный фильм является оммажем классическим криминальным драмам Мартина Скорсезе, то в работе над продолжением Филлипс и сценарист Скотт Сильвер черпали вдохновение из голливудских мюзиклов, так что в предстоящем фильме будут музыкальные номера. Лофленду досталась роль заключенного, с которым у главного героя завязываются дружеские отношения.

Подзаголовок ленты «Безумие на двоих» (Folie à Deux) — данным термином в психологии раньше обозначали индуцированное бредовое расстройство личности, при котором сумасшествие разделяется между двумя или даже несколькими лицами.

Съемки $150-миллионной картины Warner Bros. начнутся в ноябре и пройдут в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Ранее новостные издания указывали стартовым месяцем декабрь. Премьера «Джокера 2» состоится 4 октября 2024 года.