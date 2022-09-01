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Киноафиша Новости Избалованная Валерия Астапова идет работать в школу в трейлере сериала «Классная Катя»

Избалованная Валерия Астапова идет работать в школу в трейлере сериала «Классная Катя»

1 сентября 2022 14:10
Избалованная Валерия Астапова идет работать в школу в трейлере сериала «Классная Катя»

Комедия в духе «Очень плохой училки».

Стрим-сервис more.tv представил трейлер комедийного сериала «Классная Катя». В нем рассказывается об избалованной дочери мэра одного из подмосковных городов Кате, которая постоянно попадает в неприятные ситуации. После очередной выходки она не только ставит под угрозу положение отца, но и оказывается на грани тюрьмы.

Отцу девушки удается этого избежать, но теперь главная героиня должна пойти на работу. Так как у нее есть купленный красный диплом о педагогическом образовании, то Катя устраивается в школу учительницей географии. Судя по трейлеру, она абсолютно не горит желанием рано вставать и целый день работать с детьми. По ходу сериала ей предстоит пройти путь перевоспитания вместе с подростками, которых она сама должна учить.

Роль Кати исполнила Валерия Астапова, которая недавно снялась в сериале «Девушки с Макаровым». Отца Кати сыграл Гоша Кузенко. Завуча школы — Алена Бабенко («Водитель для Веры»). Среди школьников, которые появятся на экране, главной звездой будет Даня Милохин.

Сняли сериал Ольга Френкель («Инсомния») и Тимофей Шалаев («Трудные подростки»). «Классная Катя» выйдет на сервисе more.tv 5 сентября.

Фото: more.tv
Юрий Липский
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