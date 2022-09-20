К выходу в прокат готовится российский фэнтезийный фильм «Красная Шапочка»

Уже послезавтра компания «Централ Партнершип» выпустит в российский прокат масштабное отечественное фэнтези «Красная Шапочка». В этой связи рассказываем о сюжете и создателях фильма.

Сюжет

Картина представляет собой оригинальное переосмысление классической сказки Шарля Перро с большим уклоном в приключенческую составляющую. Вместо робкой маленькой девочки главной героиней фильма выступит юная воительница, защищающая свой родной город от нападок древних оборотней. Красной Шапочке предстоит раскрыть пугающую тайну исчезновения своего отца Волкобоя, перебороть внутренние страхи и найти свое истинное предназначение.

Актеры и создатели

Центральную героиню сыграла семнадцатилетняя Таисья Калинина («Оффлайн»), образ ее экранного отца воплотил Данила Якушев («Все или ничего»), а матери и бабушки — Екатерина Климова («По законам военного времени») и, соответственно, Ирина Розанова («Почка»). Роль оборотня Вестара исполнил Алексей Серебряков («Наследие»). Также в каст вошли Алексей Барабаш, Юрий Чурсин, Нино Нинидзе, Павел Кузьмин, Иван Кокорин, Наталия Медведева, Владимир Долинский, Олег Чугунов, Айна Арифулина и многие другие. Постановкой занимались Александр Баршак («День слепого Валентина»), Артем Аксененко («Медиатор») и экс-директор «Фабрики звезд» Лина Арифулина. Главной музыкальной темой ленты стала песня «Би-2» — «Волки».

Часть доходов от кинопроката создатели переведут в благотворительный фонд «Новый Дом», помогающий детям, у которых нет родителей.