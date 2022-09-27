Фильм Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом выйдет не раньше 2023 года

Премьера исторического эпика сэра Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в титульной роли состоится не раньше 2023 года. Изначально предполагалось, что медиагигант Apple выпустит фильм в декабре этого года, чтобы он смог претендовать на кинонаграды, но приближенные к производству категорически отрицают данную информацию. Согласно инсайдерским сведениям IndieWire, лента банально не готова. Масштабные съемки проходили с февраля по май, поэтому сейчас проект находится в самом разгаре постпроизводства.

Картину характеризуют как уникальный портрет Наполеона. В фильме будет показана история его восхождения к императорскому престолу на фоне его неоднозначных взаимоотношений с первой женой Жозефиной Богарне. Кроме того, зрителей ждут воссозданные сцены сражений, в которых участвовал Наполеон, отличавшийся исключительными политическими качествами и стратегическим складом ума.

Образ супруги Наполеона воплотит Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»). Также в фильме задействованы Тахар Рахим, Гэвин Спокс, Людивин Санье, Мэттью Нихэм, Иэн МакНис, Ханна Флинн, Пол Рис, Юссеф Керкур и Джонатан Барнвелл. Сценарий написал автор криминальной драмы Скотта «Все деньги мира» Дэвид Скарпа.