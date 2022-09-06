В сети появилось видеообращение Тома Круза, записанное на летящем самолете

Том Круз продолжает вытворять невообразимое. В сети появился захватывающий проморолик, в котором актер проделывает очередной смертельно опасный трюк, при этом умудряясь рекламировать свои новые ленты. Видео было записано для весеннего мероприятия CinemaCon прямо со съемок следующей части «Миссии: невыполнима» в качестве сопровождения к дебютному трейлеру шпионского блокбастера про Итана Ханта и премьере «Топ Гана: Мэверик».

В представленном ролике Круз без какой-либо серьезной страховки обращается к зрителям:

«Всем привет! Хотел бы я находиться с вами и заранее прошу прощения за шум. Как видите, мы снимаем последнюю часть «Миссии: невыполнима». Прямо сейчас мы пролетаем над великолепным каньоном реки Блайд в потрясающей Южной Африке. Мы создаем этот фильм для большого экрана, чтобы зрители могли посмотреть его в замечательных кинотеатрах».

Буквально вчера сиквел «Лучшего стрелка» вошел в топ-5 самых кассовых кинопроектов в истории проката США, преодолев планку в $700 млн (общие сборы — $1,441,6 млрд). Релиз седьмой части «Миссии: невыполнима» с подзаголовком «Смертельная расплата» состоится 14 июля 2023 года. Восьмой фильм, производство которого сейчас в самом разгаре, выпустят на большие экраны 28 июня 2024 года.