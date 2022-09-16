KION анонсировал цифровую премьеру мистического триллера «Ночной режим»

21 сентября в онлайн-кинотеатре KION состоится цифровая премьера сериала под названием «Ночной режим». Проект будет выходить в формате киноstories — каждая серия будет длиться 10-15 минут. Режиссером выступил Андрей Либенсон.

По сюжету, молодой фотограф Романа Белов в исполнении Павла Табакова перед своей свадьбой устраивает небольшой мальчишник с четырьмя друзьями и проституткой. Проснувшись утром, он обнаруживает вокруг себя их трупы. Молодой человек становится главным подозреваемым, хотя ничего не помнит. В итоге Романа осуждают на пожизненное заключение.

Оказавшись в тюрьме, Роман встречает странного человека по кличке Учитель. Эту роль исполнил Андрей Мерзликин. Учитель сообщает Роману, что он обладает уникальной способностью проникать в чужие сны. Эта особенность делает из молодого человека уникального сыщика, способного раскрывать самые запутанные преступления. Роману придется вести расследование как собственного, так и чужих дел. Таким образом он попытается выбраться из тюрьмы.

Из недавних ролей Табакова можно вспомнить участие в сериалах «Полет», «Колл-центр», а также в комедии «Молодой человек». Мерзликин недавно снялся в сериалах «Территория» и «Последний министр». В актерский состав «Ночного режима» также вошли Екатерина Шумакова, Олег Алмазов, Андрей Карако, Андрей Душечкин и другие.