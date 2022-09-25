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Киноафиша Новости Неизвестные терроризируют Наоми Уоттс и ее семью в трейлере мини-сериала «Наблюдатель»

Неизвестные терроризируют Наоми Уоттс и ее семью в трейлере мини-сериала «Наблюдатель»

25 сентября 2022 11:10
Неизвестные терроризируют Наоми Уоттс и ее семью в трейлере мини-сериала «Наблюдатель»

Триллер о негостеприимных соседях от Райана Мерфи выйдет в следующем месяце.

Netflix поделился первым трейлером своего будущего мини-сериала «Наблюдатель» от режиссера и продюсера Райана Мерфи.

Шоу основано на реальных событиях и посвящено Дину и Норе Брэннок. Супружеская пара переезжает в свой новый уютный дом в небольшом городке Вестфилд, штат Нью-Джерси. Однако через некоторое время герои понимают, что их новые соседи не очень гостеприимны по отношению к чужакам. Они начинают получать письма с угрозами от загадочного анонима, который называет себя Наблюдателем. В попытках понять, кто же скрывается за этими зловещими сообщениями, Дин и Нора решают провести свое расследование, которое раскроет им все страшные секреты жителей Вестфилда.

Роли Норы и Дина исполнили Наоми Уоттс и Бобби Каннавале. Также в шоу сыграли Миа Фэрроу, Терри Кинни, Ричард Кайнд и другие.

В начале сентября Netflix также выпустил небольшой тизер «Наблюдателя» с участием Дженнифер Кулидж. Ролик был снят в формате рекламы дня открытых дверей для будущих собственников жилья в Вестфилде.

Сериал был создан совместными усилиями Мерфи и Яна Бреннана, которые выступили авторами сценария, режиссерами и исполнительными продюсерами шоу.

Премьера «Наблюдателя» состоится 13 октября на 2022 года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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