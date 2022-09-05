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Киноафиша Новости В расширенной версии «Человека-паука: Нет пути домой» есть новая сцена с Сорвиголовой

В расширенной версии «Человека-паука: Нет пути домой» есть новая сцена с Сорвиголовой

5 сентября 2022 11:44
В расширенной версии «Человека-паука: Нет пути домой» есть новая сцена с Сорвиголовой

Доступно подробное описание этой сцены.

На прошлой неделе в кинопрокат США вышла расширенная версия «Человека-паука: Нет пути домой», в которую включили дополнительные одиннадцать минуту контента. В список эпизодов вошла новая сцена с участием слепого адвоката Мэтта Мердока в исполнении Чарли Кокса.

В представленном фрагменте звезда «Сорвиголовы» отстаивает невиновность Питера Паркера (Том Холланд) в смерти Квентина Бека (Джейк Джилленхол) перед агентом Клири (Ариан Моайед), описывая молодого супергероя «законопослушным гражданином». Дальше Мердок пытается немного успокоить разволновавшегося Хэппи Хогана (Джон Фавро).

В оригинальной прокатной версии персонаж Кокса фигурирует лишь в коротком общем эпизоде с участием Паркера, Хогана и тети Мэй (Мариса Томей) в самом начале фильма, где он ловит перед носом главного героя брошенный в окно со страшной силой кирпич.

Ближайшее экранное появление Дьявола адской кухни состоится в одном из эпизодов мини-сериала «Женщина-Халк: Адвокат», после чего следующим летом он будет задействован в недавно отснятом многосерийном спин-оффе «Соколиного Глаза» под названием «Эхо», где в центре истории окажется глухонемая Майя Лопес (Алаква Кокс). Вместе с Коксом в телекомиксе также будет фигурировать Винсент Д’Онофрио (Уилсон Фиск). В дальнейшем оба вернутся в сольном проекте Disney+ о Сорвиголове, получившем символичную приставку «Рожденный заново». В сезоне будет целых восемнадцать эпизодов.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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