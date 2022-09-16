К выходу в прокат готовится якутская драма «Нуучча»

13 октября в широкий прокат в России выйдет якутский фильм «Нуучча» режиссера Владимира Мункуева. Премьера должна была состоятся еще этой весной, но из-за целой череды скандалов, в которые попала лента Мункуева в Якутии, релиз было решено отложить.

Сюжет фильма основан на рассказе Вацлава Серошевского «Хайлак». Он повествует о событиях, развернувшихся в конце XIX века в маленьком якутском поселке. Русский преступник, сосланный на каторгу, попадает в дом бедной якутской семьи. Муж и жена давно мечтают о ребенке, но все их дети умирают еще во младенчестве. Пара вместе с бывшим заключенным пытается как-то пережить суровую зиму. Однако их гость платит за гостеприимство хозяев лишь тем, что насилует женщину.

Незадолго до запланированной весенней премьеры фильм начал подвергаться в Якутии жестокой критике из-за названия. Раньше словом «нуучча» коренные якуты обозначали русских. Оно не имеет точного значения, но по общему смыслу его можно перевести как «урод». Один из самых ярых критиков картины Валерий Луковцев объясняет свою позицию так:

«Этот фильм оказывает пагубное влияние на республику. Почему мы должны показывать кино, название которого «Нуучча», это звучит нехорошо. Сюжет этого фильма тоже негативный. Это фильм провокационного характера».

Сам же режиссер Мункуев говорит, что вся критика фильма связанна с комплексом маленького человека:

«Маленький человек всегда очень сильно беспокоится о том, что о нем подумают другие люди. У него должно быть все хорошо, как на параде, и не дай бог кто-то представит его таким, каким он не хочет быть».

Главные роли в фильме исполнили Сергей Гилев, Павел Колесов и Ирина Михайлова. Ранее «Нуучча» получила Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах и была удостоена номинаций на главный приз и приз за лучшую режиссуру на Кинотавре.