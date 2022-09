Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом

Под знаменем небес 2022 (7 серий)

Кому понравится: истосковавшимся по детективам на религиозной почве.

Мини-сериал с Эндрю Гарфилдом в роли набожного детектива, который испытывает кризис веры во время расследования убийства мормонки и ее дочери. В деле замешана религиозная организация «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней», так что полицейскому придется узнать много неприглядных подробностей о людях из «Божьего храма». В основу сюжета легли реальные события 1984 года, когда братья Лафферти убили Эрику и Бренду Лафферти.

Под знаменем небес

Девушка из Плейнвилля 2022 (8 серий)

Кому понравится: тем, кому хочется узнать о кибер-преступлениях и копнуть глубже в суть подростковых депрессий.

Драма с Эль Фаннинг рассказывает о деле юной Мишель Картер, которую в 2015 году обвинили в непредумышленном убийстве 18-летнего Конрада Роя. Мини-сериал основан на статье Джесси Бэррона в журнале Esquire, где говорилось о том, как SMS довели подростка до самоубийства.

Девушка из Плейнвилля

Не сработало 2022 (8 серий)

Кому понравится: стартаперам, бизнесменам и их верным спутницам.

Мини-сериал с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй рассказывает реальную историю взлета и падения риэлтерской компании WeWork. Сюжет основан на подкасте — WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork of Wondery. Лето играет неуемного стартапера с кучей перспективных идей в голове, Хэтэуэй — его жену и вдохновительницу, которая вечно остается в тени мужа. За десять лет компания из коворкинга выросла в мировой бренд стоимостью в 47 миллиардов долларов и меньше чем за год потеряла все. Интрига в том, что же произошло.

Не сработало

Выбывшая 2022 (8 серий)

Кому понравится: любителям ироничных байопиков об аферистах.

Еще один мини-сериал, основанный на подкасте. На этот раз Ребекки Джарвис The Dropout, который рассказывает историю Элизабет Холмс и ее компании Theranos. Холмс, которую играет Аманда Сейфрид , анонсировала выпуск инновационного компактного анализатора крови. Получив огромные инвестиции на свою разработку, предпринимательница попала в список самых богатых женщин Америки по мнению журнала Forbes. Однако оборудование так и не было выпущено в продажу, и деятельность Холмс вместе с ее партнерами по Theranos была названа мошеннической.

Выбывшая

Мейр из Исттауна 2021 (7 серий)

Кому понравится: фанатам прекрасной Кейт и традиционных детективов с серьезной психологической драмой.

Криминальная драма с Кейт Уинслет в роли детектива полиции, которая расследует убийство в пригороде Филадельфии. Мини-сериал получил 16 номинаций на 73-й церемонии вручения премий «Эмми» и взял четыре награды, в том числе приз в номинации «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме», доставшийся Уинслет.

Мейр из Исттауна

Голливуд 2020 (7 серий)

Кому понравится: поклонникам стиля шоураннера « Американской истории ужасов », а также всем тем, кто хочет заглянуть в закулисье старого Голливуда.

Мини-сериал о голливудской киностудии 1940-х годов показывает, как новички собрались менять индустрию и снимать первый в истории фильм с афроамериканкой в главной роли. Яркая кинофантазия о том, как пробиться на «фабрику грез» в «золотую эпоху», содержит и некоторые реальные факты. В те времена действительно жили тайный гей Генри Уиллсон, который продвигал мальчиков-актеров, и звезды Рок Хадсон, Хэтти Макдэниел и Анна Мэй Вонг, чьи карьеры не удались из-за их сексуальных пристрастий и\или происхождения.