Сериал «Союз спасения. Время гнева» получил первый трейлер и дату релиза на KION

Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер масштабной многосерийной исторической драмы «Союз спасения. Время гнева», представляющей собой хронику восстания декабристов — это одновременно приквел и сиквел ленты оригинального фильма «Союз спасения» 2019 года. Премьера сериала состоится на KION 28 сентября, а затем он выйдет в эфире Первого канала.

Действие сериала охватывает двенадцать лет. Начинается все в апреле 1814 года во время празднования в Париже победы над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826-го в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Центральные герои повествования — представители молодой военной элиты, пытающиеся после возвращения из заграничного похода изменить порядок жизни в стране, но возможность сделать все мирно истекает неумолимо быстро и приближается так называемое «Время гнева».

В эпическую военную сагу частично вошли материалы как одноименного фильма Андрея Кравчука («Адмирал»), так и совершенно новые кадры, снятые режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым. Сериал является по-настоящему крупным проектом отечественной киноиндустрии. Это будет отражено в декорациях, костюмах и массовых сценах, в которых приняли участие около трех тысяч человек. Отдельно стоит подчеркнуть революционные для России визуальные эффекты, благодаря которым Санкт-Петербург времен декабристов удалось восстановить в полном соответствии с сохранившимися документами эпохи.

В основной актерский состав вошли Леонид Бичевин, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Максим Матвеев, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов и Тихон Жизневский.