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Киноафиша Новости Марго Робби была «подавлена», когда в сеть утекли фото со съемок «Барби»

Марго Робби была «подавлена», когда в сеть утекли фото со съемок «Барби»

21 сентября 2022 13:52
Марго Робби была «подавлена», когда в сеть утекли фото со съемок «Барби»

Актриса не ожидала такой бурной реакции общественности.

В преддверии скорой премьеры авантюрной драмы Дэвида О. Расселла «Амстердам» Марго Робби приняла участие в записи нового выпуска шоу Джимми Фэллона. Будучи гостьей программы, актриса рассказала ведущему о своих переживаниях из-за просочившихся в сеть фотографий со съемок киноверсии «Барби»:

«Невозможно передать, как сильно я была подавлена этим. На снимках мы выглядели очень веселыми и жизнерадостными, но внутри все было иначе. Мне казалось, что это самый унизительный момент в моей жизни. Я была в курсе, что нам предстоит снять несколько натурных сцен в Лос-Анджелесе. И я понимала, что как только все начнется, нас обязательно засекут. Я ожидала небольшую группу людей, которые заметят наши пестрые наряды, слегка выделяющиеся на общем фоне. В общем, я прекрасно осознавала, что незамеченными мы не уйдем, и я допускала, что кое-что попадет в интернет, но не так как все произошло в итоге. Это напоминало безумие. Было ощущение, словно сотни людей пялились на нас».

Съемки «Барби», где вместе с Робби сыграли Райан Гослинг, Эмма Маккей, Уилл Феррелл, Симу Лю, Майкл Сера, Америка Феррера, Шути Гатва и многие другие, уже подошли к концу. Поставила ленту Грета Гервиг («Маленькие женщины») по сценарию, который она написала вместе со своим мужем Ноа Баумбаком («Белый шум»).

Студия Warner Bros. выпустит «Барби» в кинотеатры 21 июля 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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