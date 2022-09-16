Журналистка Хилари Суэнк расследует серию преступлений в трейлере сериала Alaska Daily

В шоу от создателя драмы «В центре внимания» расскажут о поисках пропавших женщин.

Канал ABC поделился полноценным трейлером многосерийной криминальной драмы «Аляска Дейли» (Alaska Daily), главную роль в которой сыграла обладательница двух премий «Оскар» Хилари Суэнк («Малышка на миллион», «Парни не плачут»). Сериал дебютирует 6 октября.

В центре сюжета окажется опытная журналистка из Нью-Йорка Эйлин Фицджеральд (Суэнк), из-за жуткой профессиональной осечки решившая перебраться на Аляску, чтобы начать новую жизнь. Устроившись на работу в одну из ежедневных газет Анкориджа, она постепенно начинает адаптироваться и ступает на тернистую дорогу к искуплению — как профессионального характера, так и личного. Поможет ей в этом запутанное и жуткое дело о пропавших без вести женщинах.

Несмотря на тот факт, что в основе сериала вымышленные события, авторы частично вдохновлялись реальными историями похищений, жертвами которых стали девушки, принадлежащие к коренным народам США. Определенные элементы этих расследований включили в повествование.

Главным сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером шоу выступает создатель оскароносной драмы «В центре внимания» Том Маккарти. В остальной актерский состав вошли Джефф Перри, Грэйс Дав, Мэтт Мэллой, Мередит Холцман, Эми Пак, Крэйг Фрэнк, Вина Суд, Ёсиэ Бэнкрофт и Пабло Кастельбланко.