Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы

Если вы устали от обилия экшен-сцен, а от клипового монтажа уже рябит в глазах, посмотрите эти медитативные фильмы, которые цепляют своим визуальным мастерством и неспешным развитием.

Неспешная драма о корейской семье, эмигрировавшей в Америку и пытающейся приспособиться к новой жизни. Отец семейства решает приобрести участок земли и заняться фермерством, однако жизнь то и дело подкидывает героям непредвиденные трудности, которые они учатся преодолевать, сплотившись как никогда.

Минари

Исландский драматический триллер о мужчине, который пытается справиться с гибелью жены. Начав подозревать ее в измене, он все больше и больше пытается раскопать прошлое, параллельно налаживая контакт с дочерью и внучкой.

Белый, белый день

Медитативный хоррор о молодой девушке, которая живет в уединенной общине в лесу. Все население общины — женщины, а единственного мужчину они называют Пастырем. Главная героиня вскоре должна стать его женой, но постепенно она начинает задаваться вопросами о внешнем мире и своей матери, которая погибла при родах.

Приди ко мне

Основанная на рассказе Рюноскэ Акутагавы «В чаще», по которому Акира Куросава снял свой знаменитый «Расемон», драма повествует о пожилой фрейлине, которая рассказывает князю сказку об убийстве царевича в лесу. Реальность и вымысел в сказке тесно переплетаются, а каждый из ее героев предлагает свою точку зрения на происходящее.

Мешок без дна

История отношений теряющего зрение фотографа и девушки, составляющей аудиоописания к фильмам. С ее помощью слепые люди получают возможность сохранить связь с окружающим миром, ведь она действительно погружена в мир цветов и текстур, в то время как фотограф помогает ей улучшить ее сценарии.

Сияние

Турецкий фильм о комиссаре полиции, который вместе с группой ищет в степях Анатолии спрятанный труп. Убийца уже сознался в преступлении, но никак не может вспомнить, где именно он спрятал тело. Постепенно группа удаляется в степь, а с наступлением ночи приходит пора разговоров на самые разные темы.

Однажды в Анатолии

Драмеди Софии Копполы о детско-родительских отношениях с Эль Фаннинг и Стивеном Дорффом. Жизнь голливудского тусовщика и успешного актера меняется после того, как в его особняк наведывается одиннадцатилетняя дочь, с которой он едва поддерживал контакт.

Где-то

Мелодрама от мастера психологического кино Ксавье Долана рассказывает о двух друзьях, Франсисе и Мари, чья жизнь меняется после знакомства с молодым человеком Николя. Герои втягиваются в запутанный любовный треугольник, однако вскоре между давними друзьями начинается соперничество за сердце нового знакомого.

Воображаемые любови

Режиссер Терренс Малик по праву считается гением визуальной поэзии. Его медитативные кадры, наполненные деталями, заставляют пристально всматриваться в экран и побуждают к философствованию. Фильм погружает зрителя в воспоминания главного героя Джека, когда мальчик только учился познавать окружающий мир и впервые столкнулся с тем, что разрушает созданную его родителями идиллию.

Древо жизни

Режиссерский дебют дизайнера Тома Форда с Колином Фертом в роли профессора английской литературы Джорджа Фольконера. После гибели своего возлюбленного, с которым он прожил долгие годы, Джордж пытается найти в себе силы жить дальше и понять, ради чего.

Одинокий мужчина

Фэнтези индийского режиссера Тарсема Сингха, главный герой которого — получивший травму каскадер. Находясь в больнице, от нечего делать он рассказывает сказки пятилетней девочке Александрии. Истории и реальность влияют друг на друга, чтобы в финале подвести героя к самому важному решению в его жизни.

Запределье

Философская притча Даррена Аронофски, в которой воедино слились две истории. Первая — об онкологе, который отчаянно пытается спасти умирающую жену. Вторая — о средневековом докторе, который ищет источник вечной жизни. Параллельно с этим главный герой видит сны, в которых ему постепенно открывается истина.

Фонтан

Джим Джармуш — настоящий мастер созерцательного кино. Черно-белый альманах «Кофе и сигареты» целиком состоит из неспешных бесед, которые ведут культовые музыканты и актеры: Роберто Бениньи, Стивен Райт, Игги Поп, Том Уэйтс, Джек и Мэг Уайт и другие.

Кофе и сигареты

Созерцательная драма Ким Ки Дука, действие которой разворачивается в разные времена года. Фильм рассказывает историю старого монаха-целителя и его юного послушника, живущих в горах. Эта история полна ошибок, сомнений и поисков, но в итоге круговорот природы возвращает историю в начальную точку.

Медитативная драма иранского режиссера Аббаса Киаростами о мужчине, который твердо решил покончить с собой и теперь ищет того, кто в этом ему поможет. Вот только каждый пытается отговорить его от этой затеи, и осуществить свое намерение герою будет совсем не просто.