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Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы

9 сентября 2022 12:00
Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы

Если вы устали от обилия экшен-сцен, а от клипового монтажа уже рябит в глазах, посмотрите эти медитативные фильмы, которые цепляют своим визуальным мастерством и неспешным развитием.

Минари (2020)

Неспешная драма о корейской семье, эмигрировавшей в Америку и пытающейся приспособиться к новой жизни. Отец семейства решает приобрести участок земли и заняться фермерством, однако жизнь то и дело подкидывает героям непредвиденные трудности, которые они учатся преодолевать, сплотившись как никогда.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Минари

Белый, белый день (2019)

Исландский драматический триллер о мужчине, который пытается справиться с гибелью жены. Начав подозревать ее в измене, он все больше и больше пытается раскопать прошлое, параллельно налаживая контакт с дочерью и внучкой.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Белый, белый день

Приди ко мне (2019)

Медитативный хоррор о молодой девушке, которая живет в уединенной общине в лесу. Все население общины — женщины, а единственного мужчину они называют Пастырем. Главная героиня вскоре должна стать его женой, но постепенно она начинает задаваться вопросами о внешнем мире и своей матери, которая погибла при родах.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Приди ко мне

Мешок без дна (2017)

Основанная на рассказе Рюноскэ Акутагавы «В чаще», по которому Акира Куросава снял свой знаменитый «Расемон», драма повествует о пожилой фрейлине, которая рассказывает князю сказку об убийстве царевича в лесу. Реальность и вымысел в сказке тесно переплетаются, а каждый из ее героев предлагает свою точку зрения на происходящее.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Мешок без дна

Сияние (2017)

История отношений теряющего зрение фотографа и девушки, составляющей аудиоописания к фильмам. С ее помощью слепые люди получают возможность сохранить связь с окружающим миром, ведь она действительно погружена в мир цветов и текстур, в то время как фотограф помогает ей улучшить ее сценарии.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Сияние

Однажды в Анатолии (2011)

Турецкий фильм о комиссаре полиции, который вместе с группой ищет в степях Анатолии спрятанный труп. Убийца уже сознался в преступлении, но никак не может вспомнить, где именно он спрятал тело. Постепенно группа удаляется в степь, а с наступлением ночи приходит пора разговоров на самые разные темы.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Однажды в Анатолии

Где-то (2010)

Драмеди Софии Копполы о детско-родительских отношениях с Эль Фаннинг и Стивеном Дорффом. Жизнь голливудского тусовщика и успешного актера меняется после того, как в его особняк наведывается одиннадцатилетняя дочь, с которой он едва поддерживал контакт.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Где-то

Воображаемые любови (2010)

Мелодрама от мастера психологического кино Ксавье Долана рассказывает о двух друзьях, Франсисе и Мари, чья жизнь меняется после знакомства с молодым человеком Николя. Герои втягиваются в запутанный любовный треугольник, однако вскоре между давними друзьями начинается соперничество за сердце нового знакомого.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Воображаемые любови

Древо жизни (2010)

Режиссер Терренс Малик по праву считается гением визуальной поэзии. Его медитативные кадры, наполненные деталями, заставляют пристально всматриваться в экран и побуждают к философствованию. Фильм погружает зрителя в воспоминания главного героя Джека, когда мальчик только учился познавать окружающий мир и впервые столкнулся с тем, что разрушает созданную его родителями идиллию.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Древо жизни

Одинокий мужчина (2009)

Режиссерский дебют дизайнера Тома Форда с Колином Фертом в роли профессора английской литературы Джорджа Фольконера. После гибели своего возлюбленного, с которым он прожил долгие годы, Джордж пытается найти в себе силы жить дальше и понять, ради чего.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Одинокий мужчина

Запределье (2006)

Фэнтези индийского режиссера Тарсема Сингха, главный герой которого — получивший травму каскадер. Находясь в больнице, от нечего делать он рассказывает сказки пятилетней девочке Александрии. Истории и реальность влияют друг на друга, чтобы в финале подвести героя к самому важному решению в его жизни.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Запределье

Фонтан (2006)

Философская притча Даррена Аронофски, в которой воедино слились две истории. Первая — об онкологе, который отчаянно пытается спасти умирающую жену. Вторая — о средневековом докторе, который ищет источник вечной жизни. Параллельно с этим главный герой видит сны, в которых ему постепенно открывается истина.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Фонтан

Кофе и сигареты (2003)

Джим Джармуш — настоящий мастер созерцательного кино. Черно-белый альманах «Кофе и сигареты» целиком состоит из неспешных бесед, которые ведут культовые музыканты и актеры: Роберто Бениньи, Стивен Райт, Игги Поп, Том Уэйтс, Джек и Мэг Уайт и другие.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Кофе и сигареты

Весна, лето, осень, зима... и снова весна (2003)

Созерцательная драма Ким Ки Дука, действие которой разворачивается в разные времена года. Фильм рассказывает историю старого монаха-целителя и его юного послушника, живущих в горах. Эта история полна ошибок, сомнений и поисков, но в итоге круговорот природы возвращает историю в начальную точку.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы

Вкус вишни (1997)

Медитативная драма иранского режиссера Аббаса Киаростами о мужчине, который твердо решил покончить с собой и теперь ищет того, кто в этом ему поможет. Вот только каждый пытается отговорить его от этой затеи, и осуществить свое намерение герою будет совсем не просто.

Вместо медитации: 15 фильмов для тех, у кого шалят нервы
Вкус вишни
Фото: Legion-Media
Арина Хализова
Арина Хализова
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