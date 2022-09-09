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Киноафиша Новости Хлоя Грейс Морец видит антиутопическое будущее в трейлере сериала «Периферийные устройства»

Хлоя Грейс Морец видит антиутопическое будущее в трейлере сериала «Периферийные устройства»

9 сентября 2022 12:35
Хлоя Грейс Морец видит антиутопическое будущее в трейлере сериала «Периферийные устройства»

Экранизация одноименного романа Уильяма Гибсона от создателя «Мира Дикого Запада».

Стриминговый сервис Amazon Prime Video презентовал дебютный трейлер многосерийного технотриллера «Периферийные устройства», главную роль в котором сыграла Хлоя Грейс Морец, а исполнительными продюсерами выступили создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. В основу сериала лег одноименный роман знаменитого писателя-фантаста Уильяма Гибсона.

В центре сюжета окажется умная молодая девушка Флинн Фишер (Морец), проживающая вместе с братом Бертоном (Джек Рейнор) в провинциальном южном городке. Она подрабатывает в типографии и тестирует виртуальные игры для очень богатых людей. У Флинн много амбиций, но реализовать их она не может из-за сложного материального положения. Однажды она решается протестировать новую игру и переносится в футуристический вариант очаровывающего, но опасного Лондона будущего, заметно отличающегося от мест, где проходят ее серые будни. Вскоре главная героиня осознает, что на самом деле она увидела настоящую альтернативная реальность, поскольку кто-то нашел способ пересекать миры. Пока Фишер занимается поисками ответов на свои вопросы, она невольно запускает в движение опасные механизмы, из-за чего ее близкие и она сама оказываются в большой опасности.

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Скотт Б. Смит, в свое время отмеченный номинацией на премию «Оскар» за сценарий «Простого плана» Сэма Рэйми. Главным режиссером выступает Винченцо Натали («Куб», «Высокая зеленая трава»). В остальном касте заняты Шарлотта Райли, Джей Джей Филд, Кэти Льюнг, Гари Карр, Т’Ниа Миллер, Эмбер Роуз Рева, Остин Райзинг, Дэвид Хофлин, Индия Маллен, Поппи Корби-Туч, Нед Деннехи, Чуку Моду и Элай Гори.

Премьера состоится 21 октября.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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