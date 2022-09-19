В середине 2000-х кинокомпания New Line Cinema забраковала фильм о Железном человеке

Авторитетный ресурс The Hollywood Reporter поделился занимательным фактом о Железном человеке. В середине нулевых права на персонажа принадлежали New Line Cinema, но компания отказалась от производства фильма о нем. После этого права на героя вернулись к Marvel Studios. Впоследствии Железный человек/Тони Старк стал ключевой фигурой киновселенной Marvel.

По данным THR, основным инициатором отказа оказался бывший глава компании Боб Шэй, в 2005 году посчитавший этого супергероя «бессмысленным». По его мнению, разноцветная броня Тони Старка была чересчур тяжелой для полетов, из-за чего на экране все бы выглядело глупо и нереалистично.

При New Line проектом о Железном человеке в качестве продюсера занимался один из нынешних боссов Warner Bros. Майкл Де Лука. На режиссерское кресло в то время претендовал Ник Кассаветис («Дневник памяти»). Он и планировал привлечь к главной роли Тома Круза.

С помощью «Железного человека» (2008) глава Marvel Кевин Файги запустили свою киновселенную, ставшую самой коммерчески успешной франшизой в истории кинематографа и навсегда изменившую кинобизнес. Воплотивший Тони Старка Роберт Дауни — младший превратился из голливудского аутсайдера в одного из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. В дальнейшем режиссер «Железного человека» Джон Фавро стал ведущим творческим деятелем Disney.