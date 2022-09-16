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Киноафиша Новости Зои Салдана влюбляется в сицилианского повара в трейлере сериала «Вкус к жизни»

Зои Салдана влюбляется в сицилианского повара в трейлере сериала «Вкус к жизни»

16 сентября 2022 13:43
Зои Салдана влюбляется в сицилианского повара в трейлере сериала «Вкус к жизни»

Мелодрама о культурных различиях и силе любви.

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер многосерийной мелодрамы «Вкус к жизни», главную роль в которой сыграла звезда «Стражей Галактики» и «Аватара» Зои Салдана. Премьера сериала состоится 21 октября.

В центре повествования окажется американка Эми Уилер (Салдана), во время обучения в Италии влюбившаяся в обаятельного сицилийского шеф-повара Лино (Эудженио Мастрандреа). У пары развивается бурный роман, вследствие чего главная героиня перевозит своего возлюбленного в США. После переезда их отношения проходят серьезную проверку на прочность, а усугубляется все печальным известием о смертельной болезни мужчины. Преодолевая многочисленные сложности и культурные различия, две семьи объединяются в одну и доказывают, что для настоящей любви никакие преграды не помеха.

В остальной актерский состав вошли Кит Дэвид, Даниэль Дедуайлер, Келлита Смит, Роберта Ригано, Лоренцо Поццан, Медальон Рахими, Мелани Миничино, Томас Кийас и другие.

Сюжет основан на одноименных мемуарах Темби Лок. Над адаптацией книги автор первоисточника работала совместно со своей сестрой Аттикой Лок («И повсюду тлеют пожары»). Режиссурой эпизодов занимались Дэнни Гордон («Трагедия в Уэйко») и Зинга Стюарт («Изобретая Анну»). В числе исполнительных продюсеров шоу значатся Риз Уизерспун и сама Салдана.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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