Зои Салдана влюбляется в сицилианского повара в трейлере сериала «Вкус к жизни»

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер многосерийной мелодрамы «Вкус к жизни», главную роль в которой сыграла звезда «Стражей Галактики» и «Аватара» Зои Салдана. Премьера сериала состоится 21 октября.

В центре повествования окажется американка Эми Уилер (Салдана), во время обучения в Италии влюбившаяся в обаятельного сицилийского шеф-повара Лино (Эудженио Мастрандреа). У пары развивается бурный роман, вследствие чего главная героиня перевозит своего возлюбленного в США. После переезда их отношения проходят серьезную проверку на прочность, а усугубляется все печальным известием о смертельной болезни мужчины. Преодолевая многочисленные сложности и культурные различия, две семьи объединяются в одну и доказывают, что для настоящей любви никакие преграды не помеха.

В остальной актерский состав вошли Кит Дэвид, Даниэль Дедуайлер, Келлита Смит, Роберта Ригано, Лоренцо Поццан, Медальон Рахими, Мелани Миничино, Томас Кийас и другие.

Сюжет основан на одноименных мемуарах Темби Лок. Над адаптацией книги автор первоисточника работала совместно со своей сестрой Аттикой Лок («И повсюду тлеют пожары»). Режиссурой эпизодов занимались Дэнни Гордон («Трагедия в Уэйко») и Зинга Стюарт («Изобретая Анну»). В числе исполнительных продюсеров шоу значатся Риз Уизерспун и сама Салдана.