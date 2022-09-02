Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Райан Джонсон и Lucasfilm по-прежнему планируют новую трилогию «Звездных войн»

Райан Джонсон и Lucasfilm по-прежнему планируют новую трилогию «Звездных войн»

2 сентября 2022 11:25
Райан Джонсон и Lucasfilm по-прежнему планируют новую трилогию «Звездных войн»

Главная проблема — найти время в насыщенном рабочем графике.

Почти пять лет назад Райан Джонсон снял «Звездные войны: Последние джедаи». Еще на этапе производства студия прониклась большой верой в нестандартное видение режиссера и начала планировать с ним отдельную трилогию. Она должна была стать свежим взглядом на далекую-далекую галактику, однако многие фанаты не приняли фильм Джонсона, несмотря на позитивные отзывы от критиков. После этого разговоры о новой трилогии затихли. Казалось, что компания отменила ее после неудачи «Последних джедаев», но в недавнем интервью Empire Джонсон рассказал, что все еще обсуждает эту возможность с руководством Lucasfilm:

«Я остаюсь на связи с [главой Lucasfilm] Кэтлин Кеннеди. Мы часто собираемся вместе и говорим об этом. На данный момент это вопрос графика и того, когда это может произойти. У меня разобьется сердце, если мне не удастся вернуться в эту песочницу».

Джонсон часто ссылался на конфликты в расписании, когда в прошлом его спрашивали о трилогии. Он сказал Evening Standard в 2019 году:

«Правда в том, что они все еще выясняют свое расписание, свой план. Если я смогу снять еще один фильм до или во время работы над этим, я это сделаю».

В 2019 году он также говорил с The Observer о своем плане по изучению новых персонажей:

«Мы делаем что-то, что выходит за рамки традиционных персонажей. На что это похоже? Для меня элемент голубого неба — это самое удивительное. Что интересно всем в фильмах Джорджа Лукаса, так это узнать, каков будет следующий шаг. Это действительно заставляет задуматься и понять, в чем для меня суть «Звездных войн» и того, как этот мир будет выглядеть в будущем».

Напомним, что в разработке также находятся два полнометражный фильма в рамках «Звездных войн», которыми занимаются Тайка Вайтити и продюсер Кевин Файги.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Читать далее 2 сентября 2022
Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Читать далее 1 сентября 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Читать далее 2 сентября 2022
5 легких фильмов для просмотра с друзьями 5 легких фильмов для просмотра с друзьями Читать далее 31 августа 2022
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Читать далее 31 августа 2022
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Читать далее 2 сентября 2022
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Читать далее 3 сентября 2022
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Читать далее 31 августа 2022
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Читать далее 1 сентября 2022
Related video