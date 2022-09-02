Райан Джонсон и Lucasfilm по-прежнему планируют новую трилогию «Звездных войн»

Почти пять лет назад Райан Джонсон снял «Звездные войны: Последние джедаи». Еще на этапе производства студия прониклась большой верой в нестандартное видение режиссера и начала планировать с ним отдельную трилогию. Она должна была стать свежим взглядом на далекую-далекую галактику, однако многие фанаты не приняли фильм Джонсона, несмотря на позитивные отзывы от критиков. После этого разговоры о новой трилогии затихли. Казалось, что компания отменила ее после неудачи «Последних джедаев», но в недавнем интервью Empire Джонсон рассказал, что все еще обсуждает эту возможность с руководством Lucasfilm:

«Я остаюсь на связи с [главой Lucasfilm] Кэтлин Кеннеди. Мы часто собираемся вместе и говорим об этом. На данный момент это вопрос графика и того, когда это может произойти. У меня разобьется сердце, если мне не удастся вернуться в эту песочницу».

Джонсон часто ссылался на конфликты в расписании, когда в прошлом его спрашивали о трилогии. Он сказал Evening Standard в 2019 году:

«Правда в том, что они все еще выясняют свое расписание, свой план. Если я смогу снять еще один фильм до или во время работы над этим, я это сделаю».

В 2019 году он также говорил с The Observer о своем плане по изучению новых персонажей:

«Мы делаем что-то, что выходит за рамки традиционных персонажей. На что это похоже? Для меня элемент голубого неба — это самое удивительное. Что интересно всем в фильмах Джорджа Лукаса, так это узнать, каков будет следующий шаг. Это действительно заставляет задуматься и понять, в чем для меня суть «Звездных войн» и того, как этот мир будет выглядеть в будущем».

Напомним, что в разработке также находятся два полнометражный фильма в рамках «Звездных войн», которыми занимаются Тайка Вайтити и продюсер Кевин Файги.