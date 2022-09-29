Дэйв Батиста исполнит главную роль в экшен-триллере от режиссера «Отеля «Артемида»

Фильм о вышибале, который пытается за ограниченное время найти потерянный сейф.

Как сообщает Deadline, звезда «Стражей Галактики» и «Армии мертвецов» Дэйв Батиста сыграет главную роль в остросюжетном экшен-триллере Cooler. Снимет картину по своему сценарию режиссер «Отеля «Артемида» Дрю Пирс.

В центре сюжета окажется Рэй Сагон — неудачливый вышибала с Южного Побережья. Главный герой почти загладил свою вину за некие осечки прошлого и пытается наладить отношения с семьей. Все перечеркивает один судьбоносный день. Из клуба, где работает Сагон, пропадает забитый наркотиками сейф. Виноватым в произошедшем выставляют протагониста. Шантажом его заставляют вернуть собственность обратно до прибытия агентов бюро по борьбе с наркотиками, которые должны забрать сейф. На это персонажу отведено 36 часов. За это время он переживет по-настоящему головокружительное приключение.

Проект финансирует новая производственная компания Infrared. Пирс и Батиста выступают сопродюсерами картины. Старт съемочного процесса предварительно намечен на лето следующего года.

В этом году Батисту можно будет увидеть в сиквеле детектива «Достать ножи» и праздничном спецвыпуске «Стражей Галактики». В 2023 году актер появится в мистическом триллере М. Найта Шьямалана «Стук в дверь», «Стражах Галактики 3» Джеймса Ганна и «Дюне 2» Дени Вильнева. В конце осени исполнитель объединится с режиссером «Обители зла» Полом У. С. Андерсоном для съемок в экранизации рассказа Джорджа Р.Р. Мартина «В потерянных землях».