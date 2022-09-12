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Киноафиша Новости Стартовали съемки комедийного сериала «Американцы» по сценарию Василия Сигарева

Стартовали съемки комедийного сериала «Американцы» по сценарию Василия Сигарева

12 сентября 2022 16:56
Стартовали съемки комедийного сериала «Американцы» по сценарию Василия Сигарева

В новом шоу KION расскажут историю целеустремленной женщины, которая хочет родить ребенка в США.

Отечественный онлайн-кинотеатр KION и компания LOOKFILM объявили о старте съемочного процесса многосерийной комедии «Американцы», в которой расскажут увлекательную историю о мечте и надежде на лучшую жизнь. Премьера состоится на KION в 2023 году.

Стартовали съемки комедийного сериала «Американцы» по сценарию Василия Сигарева

Действие шоу развернется в 2009 году в крохотном российском поселке Ливни. В центре повествования окажется бойкая женщина Зинаида, которая с переменным успехом продает косметику, обхаживая квартиры и презентуя товар лицом. В какой-то момент у нее зарождается план жизненных перемен. Она узнает, что при рождении ребенка в США он будет считаться гражданином Америки, что позволит его родственникам перебраться за границу. Зинаида решает действовать без промедления и подбивает своих подруг, колоритных работниц местной птицефабрики, срочно забеременеть и лететь в США. Проблема лишь в одном — их мужья от данной инициативы не в восторге. Как бы то ни было, героини не отчаиваются и целеустремленно продолжают двигаться к реализации своей задумки, параллельно нарушая законы и преодолевая трудности морального характера.

Стартовали съемки комедийного сериала «Американцы» по сценарию Василия Сигарева

Главные роли в сериале исполнят Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Мария Осипова. В остальной каст вошли Евгений Шумейко, Дмитрий Куличков, Виталий Даушев, Евгения Дмитриева и Егор Дружинин. Автором проекта выступает режиссер и сценарист Василий Сигарев («Страна 03», «Волчок», «Жить»). Постановкой эпизодов занимается комедиограф Федор Стуков («Физрук», «Дылды»).

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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