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Киноафиша Новости Приключения ленивого яйца: вышел трейлер сериала «Гудетама»

Приключения ленивого яйца: вышел трейлер сериала «Гудетама»

27 сентября 2022 14:26
Приключения ленивого яйца: вышел трейлер сериала «Гудетама»

Культовый японский персонаж объединится с цыпленком, чтобы найти свою мать.

Netflix анонсировал работу над шоу «Гудетама», ремейком знаменитого японского мультфильма о ленивом яйце. Вместе с анонсом сервис также опубликовал первый трейлер будущего сериала.

Санио Гудетама — это мультипликационный персонаж, созданный японской студией Sanrio и дизайнером Эми Нагашимой. Гудетама представляет собой ожившее треснувшее яйцо. Он известен своей невероятной ленью, постоянной депрессией и непередаваемым очарованием. Он стал иконой поп-культуры в Японии, его изображения можно увидеть на школьных канцтоварах, косметике, одежде, и даже японских самолетах и поездах.

В новом сериале герой объединится со своей сестрой, крошечным цыпленком Шакипиё. Вместе они покинут холодильник, в котором живут, и отправляются в большой мир, чтобы найти свою мать. На своем пути они встретят много опасностей, таких как переполненные вагоны метро, голодные люди и повара суши-баров.

Шоу будет представлять собой смесь натурных съемок и компьютерной анимации, в нем сыграют как реальные люди, так и мультипликационные персонажи. Роли «живых» героев в сериале исполнят Акиёси Накао («Девочка, покорившая время»), Серена Мотола («Встречи») и Сарутоки Минагава («Слишком молод, чтобы умереть»).

«Гудетама» выйдет на Netflix 13 декабря этого года, первый сезон будет состоять из десяти эпизодов.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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