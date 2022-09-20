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Киноафиша Новости Приквел «Сияния» был отменен из-за коммерческого провала «Доктора Сна»

Приквел «Сияния» был отменен из-за коммерческого провала «Доктора Сна»

20 сентября 2022 12:27
Приквел «Сияния» был отменен из-за коммерческого провала «Доктора Сна»

Фильм был уже близок к съемкам, когда режиссер узнал об отмене.

Режиссер Майк Флэнеган, снявший недавно сиквел знаменитого «Сияния» под названием «Доктор Сон», сообщил в своих социальных сетях, что его ранее планировавшийся приквел оригинальной картины был официально отменен. По словам Флэнегана, решение студии Warner Bros. не продолжать франшизу было связано с провальными кассовыми сборами «Доктора Сна»:

«Из-за кассовых сборов «Доктора Сна» студия Warner Bros. решила прекратить работу над приквелом. Они обладают правами на этот материал, вот и все. Мы уже были так близки к съемкам. Я всегда буду жалеть, что у нас не получилось закончить этот проект».

Ранее Флэнеган планировал снять приквел «Сияния», посвященный персонажу Дика Холлорана, которого в оригинальном фильме сыграл Скэтмэн Крозерс, а в «Докторе Сне» — Карл Ламбли. Режиссер также поделился неофициальным постером своего отмененного приквела.

Фильм «Доктор Сон», основанный на одноименном романе Стивена Кинга, вышел в октябре 2019 года. Главный герой — повзрослевший Дэнни Торрансе (Юэн Макгрегор), который сталкивается с организацией «Истинный узел». Эта организация выслеживает и убивает людей с паранормальными способностями. Картина получила неоднозначные отзывы и достаточно скромные кассовые сборы. В мировом прокате она собрал всего $72 млн при бюджете в размере $45 млн.

Кроме того, в 2021 году канал HBO планировал создать сериал, действие которого происходило бы в отеле «Оверлук» из «Сияния», однако он также был официально отменен.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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