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Киноафиша Новости Неправильно поняли: представители Вуди Аллена отрицают информацию о его уходе из кино

Неправильно поняли: представители Вуди Аллена отрицают информацию о его уходе из кино

20 сентября 2022 10:45
Неправильно поняли: представители Вуди Аллена отрицают информацию о его уходе из кино

В то же время подтвердилось, что Аллен пишет роман.

Вуди Аллен опроверг недавние сообщения СМИ о том, что он собирается уйти из кино. Недопонимание возникло из-за интервью, которое он дал испанскому журналу La Vanguardia. В этой беседе режиссер заявил, что его следующий фильм станет для него последним.

В понедельник представители Аллена выступили с заявлением, чтобы разъяснить, что он на самом деле имел ввиду:

«Вуди Аллен никогда не говорил, что уходит на пенсию, и не говорил, что пишет еще один роман. Он сказал, что только думает о том, чтобы не снимать больше фильмов, поскольку создание картин, которые сразу же или через короткое время после своей премьеры попадают на стриминговые сервисы, не доставляет ему удовольствия. Он большой любитель классических кинотеатральных показов. В настоящее время Вуди Аллен не собирается уходить из кино и очень рад быть в Париже на съемках своего нового фильма, который станет для режиссера 50-м в его карьере».

При этом они добавили, что его следующим проектом действительно будет роман.

Это уже не первый случай, когда Аллен публично заявляет, что думает о скором завершении своей карьеры. В разговоре с Алеком Болдуином, который транслировался в прямом эфире в социальных сетях в июне этого года, режиссер сказал, что планирует снять «еще один или два» фильма, потому что без кинотеатров «острые ощущения ушли» из кино.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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