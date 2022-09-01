Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Начать сначала" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри сыграет в приквеле «Омена»

Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри сыграет в приквеле «Омена»

1 сентября 2022 15:36
Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри сыграет в приквеле «Омена»

За новый фильм киносерии отвечает продюсер «Песочного человека» и режиссер сериала «Новый вишневый вкус».

Анонсированный пару лет назад приквел хоррор-франшизы «Омен» вышел на стадию кастинга. По данным издания Deadline, одну из ведущих ролей в проекте сыграет звезда сериала Apple TV+ «Дом с прислугой» Нелл Тайгер Фри — для молодой актрисы это будет первый крупный студийный проект. Будущий фильм получил название «Первое знамение» (The First Omen).

Постановкой ленты для 20th Century займется телевизионщица Аркаша Стивенсон, ранее снимавшая эпизоды сериалов «Новый вишневый вкус», «Легион» и «Терновый куст» — для нее это будет полнометражный дебют. Над разработкой драматургии вместе с упомянутой Стивенсон трудился сценарист Тим Смит, а в числе продюсеров предыстории заявлены один из создателей многосерийной экранизации «Песочного человека» Дэвид С. Гойер и Кит Ливайн, ответственный за выходящий в октябре ремейк «Восставшего из ада».

Детали сюжета новой ленты пока умалчиваются, но в оригинальном фильме 1976 года рассказывалось про американского посла, считавшего, что его маленький сын —настоящий Антихрист. Картина Ричарда Доннера стала хитом проката, поэтому в дальнейшем вышло пару менее успешных продолжений, сериал и разруганный критиками одноименный ремейк 2006 года.

Сроки производства «Первого знамения» пока не уточняются.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Читать далее 31 августа 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Читать далее 2 сентября 2022
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Читать далее 2 сентября 2022
5 легких фильмов для просмотра с друзьями 5 легких фильмов для просмотра с друзьями Читать далее 31 августа 2022
Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Читать далее 1 сентября 2022
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Читать далее 31 августа 2022
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Читать далее 1 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Читать далее 2 сентября 2022
8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» 8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» Читать далее 30 августа 2022
Related video