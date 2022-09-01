Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри сыграет в приквеле «Омена»

Анонсированный пару лет назад приквел хоррор-франшизы «Омен» вышел на стадию кастинга. По данным издания Deadline, одну из ведущих ролей в проекте сыграет звезда сериала Apple TV+ «Дом с прислугой» Нелл Тайгер Фри — для молодой актрисы это будет первый крупный студийный проект. Будущий фильм получил название «Первое знамение» (The First Omen).

Постановкой ленты для 20th Century займется телевизионщица Аркаша Стивенсон, ранее снимавшая эпизоды сериалов «Новый вишневый вкус», «Легион» и «Терновый куст» — для нее это будет полнометражный дебют. Над разработкой драматургии вместе с упомянутой Стивенсон трудился сценарист Тим Смит, а в числе продюсеров предыстории заявлены один из создателей многосерийной экранизации «Песочного человека» Дэвид С. Гойер и Кит Ливайн, ответственный за выходящий в октябре ремейк «Восставшего из ада».

Детали сюжета новой ленты пока умалчиваются, но в оригинальном фильме 1976 года рассказывалось про американского посла, считавшего, что его маленький сын —настоящий Антихрист. Картина Ричарда Доннера стала хитом проката, поэтому в дальнейшем вышло пару менее успешных продолжений, сериал и разруганный критиками одноименный ремейк 2006 года.

Сроки производства «Первого знамения» пока не уточняются.