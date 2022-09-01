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Киноафиша Новости Тимоти Шаламе рассказывает о своем необычном опыте в отрывке из фильма «Целиком и полностью»

Тимоти Шаламе рассказывает о своем необычном опыте в отрывке из фильма «Целиком и полностью»

1 сентября 2022 15:23
Тимоти Шаламе рассказывает о своем необычном опыте в отрывке из фильма «Целиком и полностью»

Герой сравнивает поедания человека с превращение в супергероя.

В преддверии мировой премьеры на 79-м Венецианском кинофестивале драмы о каннибальской любви «Целиком и полностью» студия MGM выпустила свежий отрывок из фильма, в котором герой Тимоти Шаламе очень воодушевленно рассказывает персонажу Тейлор Расселл о своем необыкновенном опыте поедания человеческой плоти, сравнивая ощущения от процесса с превращением в супергероя. Девушку же, исходя из фрагмента, больше волнует моральная сторона вопроса.

В центре сюжета ленты Луки Гуаданьино окажется юная путешественница Марен (Расселл), пересекающая страну в надежде найти своего отца, бесследно исчезнувшего еще в далеком прошлом. С помощью родственника главная героиня надеется понять, почему всех людей, с кем у нее возникает крепкая эмоциональная связь, ей хочется в буквальном смысле съесть. По пути девушка встречает молодого бродягу с такими же необычными пристрастиями, между ними очень быстро зарождается любовное чувство, из-за которого парочке приходится противостоять собственному естеству.

В основу нового фильма от режиссера «Назови меня своим именем» и «Суспирии» лег одноименный роман Камиллы Деанджелис 2015 года. В актерский ансамбль также вошли Марк Райлэнс, Майкл Стулбарг, Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Андре Холланд, Дэвид Гордон Грин и Джессика Харпер.

Кинотеатральный релиз «Целиком и полностью» намечен на 23 ноября.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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