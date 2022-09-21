Перед съемками «Блондинки» Ана де Армас побывала на могиле Мэрилин Монро

Актриса рассказала, зачем это было нужно.

В недавнем номере журнала AnOther Ана де Армас рассказала о ритуале, который она и съемочная группа «Блондинки» совершили перед съемками байопика о Мэрилин Монро. Актриса призналась, что команда проекта вместе с ней подписала символичную открытку, которую в дальнейшем они вместе отнесли на могилу голливудской дивы. Таким образом создатели просили разрешение на съемки.

«Мы взяли большую открытку, на которой все члены съемочной группы написали ей сообщение. Потом мы отправились на кладбище и положили послание на ее могилу. В каком-то смысле мы просили разрешение. Все ощущали огромный груз ответственности, понимая чью историю хотим осветить, а именно — Нормы Джин, человека, скрывавшегося под маской этого медийного персонажа по имени Мэрилин Монро. Мы хотели рассказать, кем она была на самом деле», — поведала де Армас.

В основу биографической драмы Эндрю Доминика («Ограбление казино») легла художественная книга Джойс Кэрол Оутс, в которой изображен тернистый жизненный путь всемирно известной звезды. Несмотря на данный факт, первоисточник не является документальным произведением, поэтому и в фильме Доминика присутствуют художественные вольности.

Мировая премьера «Блондинки» прошла в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, где де Армас за свою игру удостоилась долгой стоячей овации. На сайте Rotten Tomatoes критический рейтинг «Блондинки» составляет 54% положительных отзывов.

Фильм выйдет на Netflix 28 сентября.