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Киноафиша Новости Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»

Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»

7 сентября 2022 22:40
Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»

В картине от режиссера «Ла-Ла Ленда» также сыграл Тоби Магуайр.

Журнал Vanity Fair поделился порцией первых официальных кадров амбициозной ретро-драмы Дэмьена Шазелла «Вавилон». На снимках запечатлены многочисленные герои картины Paramount Pictures, включая персонажей Брэда Питта, Марго Робби и Тоби Магуайра.

Действие новой ленты от создателя «Ла-Ла Ленда», «Одержимости» и «Человека на Луне» развернется в 1920-х годах — в знаковый период, когда немое кино сменялось звуковым. Главным героем окажется молодой, неискушенный, но стремящийся к славе молодой человек из семьи мексиканских иммигрантов по имени Мэнни Торрес (Диего Калва Эрнандес). «Вавилон» будет представлять собой любовную оду в адрес старого Голливуда. В фильме задействовано большое количество персонажей, как вымышленных, так и настоящих, включая Анну Мэй Вонг — первую азиатскую звезду Голливуда.

Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»
Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»

Цитата Шазелла об основном посыле проекта:

«Основная идея состояла в том, чтобы сделать по-настоящему крупный фильм с эпическим размахом и многозначной предпосылкой, действие которого бы разворачивалось в Лос-Анджелесе и Голливуде, когда они только начали превращаться в то, чем являются сейчас».

Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»
Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»

В именитый актерский состав «Вавилона» также вошли Оливия Уайлд, Самара Уивинг, Ли Цзюнь Ли, Кэтрин Уотерстон, Макс Мингелла, Лукас Хаас, Эрик Робертс, Пи Джей Бирн, Спайк Джонз и Фиби Тонкин.

В широкий мировой прокат «Вавилон» выйдет 6 января 2023 года.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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