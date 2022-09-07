Брэд Питт и Марго Робби воплощают блеск старого Голливуда на первых кадрах из фильма «Вавилон»

Журнал Vanity Fair поделился порцией первых официальных кадров амбициозной ретро-драмы Дэмьена Шазелла «Вавилон». На снимках запечатлены многочисленные герои картины Paramount Pictures, включая персонажей Брэда Питта, Марго Робби и Тоби Магуайра.

Действие новой ленты от создателя «Ла-Ла Ленда», «Одержимости» и «Человека на Луне» развернется в 1920-х годах — в знаковый период, когда немое кино сменялось звуковым. Главным героем окажется молодой, неискушенный, но стремящийся к славе молодой человек из семьи мексиканских иммигрантов по имени Мэнни Торрес (Диего Калва Эрнандес). «Вавилон» будет представлять собой любовную оду в адрес старого Голливуда. В фильме задействовано большое количество персонажей, как вымышленных, так и настоящих, включая Анну Мэй Вонг — первую азиатскую звезду Голливуда.

Цитата Шазелла об основном посыле проекта:

«Основная идея состояла в том, чтобы сделать по-настоящему крупный фильм с эпическим размахом и многозначной предпосылкой, действие которого бы разворачивалось в Лос-Анджелесе и Голливуде, когда они только начали превращаться в то, чем являются сейчас».

В именитый актерский состав «Вавилона» также вошли Оливия Уайлд, Самара Уивинг, Ли Цзюнь Ли, Кэтрин Уотерстон, Макс Мингелла, Лукас Хаас, Эрик Робертс, Пи Джей Бирн, Спайк Джонз и Фиби Тонкин.

В широкий мировой прокат «Вавилон» выйдет 6 января 2023 года.