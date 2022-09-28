Конни Нильсен сыграет в психологическом триллере «Следуй за мной»

Конни Нильсен, звезда фильмов «Гладиатор» и «Чудо-женщина», сыграет главную роль в новом проекте Catalyst Studios «Следуй за мной» (Follow Me).

Никакие подробности о сюжете будущей картины пока не раскрываются. Однако, согласно описанию сценариста Марка Пеннелла, «Следуй за мной» будет «напряженным» психологическим триллером со «всеми особенностями классического хичкоковского сюжета, раздвигающего и стирающего границы в отношениях между людьми, чтобы показать, что деньги, секреты и обман — это очень смертоносная смесь».

Кроме Нильсен в фильме появятся Сэмюэл К. Хант («Полиция Чикаго») и Стеф Доусон (трилогия «Голодные игры»). Режиссером выступит Сири Роднес, автор картины A Gambler’s Guide to Dying. Съемки проекта начались в Сербии на этой неделе, 25 сентября.

Нильсен наиболее известна благодаря своей роли в оскароносном «Гладиаторе» с Расселом Кроу и блокбастере «Чудо-женщина», где она сыграла королеву Ипполиту, мать Дианы. Ближайшими фильмами с ее участием станут датская картина «Мечтатель», премьера которой состоялась в мае на Каннском кинофестивале, и «Океанская глубина» режиссера Лизы Болтон.