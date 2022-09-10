Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях

Фолк-хоррор – поджанр фильмов ужасов, который пересказывает легенды народов мира, а их традиции берет за основу для сюжета. «Ведьма» Эггерса и «Плетеный человек» – самые известные его представители. Мы подобрали менее популярные, но такие же пугающие «народные» хорроры об оборотнях, языческом божестве и злых духах.

Действие фильма разворачивается в Канаде XIX века. Сестры Бриджит и Джинджер останавливаются в глухой деревне среди лесов. По ночам на поселение нападают оборотни, и героиням придется постараться, чтобы выжить.

«Рождение оборотня», завершающее трилогию фильмов Ginger snaps, – фолк-хоррор с уклоном в готику. Дремучие леса, полные древних тайн, вещие сны и нелюдимые жители деревни, совершающие обряды, которые должны защитить их от злых сил, – основные черты народных ужасов. История о вервольфе в «Рождении оборотня» связана с преданиями индейских племен – неудивительно, что именно шаманка пересказывает ее главным героиням. Фильм притягивает сумрачными пейзажами и тревожной обстановкой. Это важная лента, потому что в ней девушку наделяют сверхсилой оборотня, раньше принадлежавшей только мужчинам, а еще кино проникновенно говорит о сестринстве.

Рождение оборотня

Молодая ученая не верит в существование Кэндимена – убийцы из потустороннего мира. Но чем больше она погружается в изучение легенды, тем больше убеждается, что человек с крюком вполне реален.

«Кэндимен» – фолк-хоррор, который не просто пугает легендой о маньяке из зазеркалья, но и тесно переплетается с действительностью. У фильма остросоциальный подтекст – он рассказывает о расизме, жизни афроамериканцев в бедных районах Чикаго в начале 90-х, насилии в отношении них и властях, закрывающих глаза на убийства и исчезновение людей. Человек с крюком, который появляется, если назвать его имя пять раз перед зеркалом, на самом деле воплощение страха за собственную жизнь и жизни близких, с которым засыпали и просыпались жители искусственно созданных гетто. Самое страшное в фильме – не рой пчел, вылетающий изо рта Кэндимена, а ненависть и жестокость людей, не имеющая границ. Кино актуально и сегодня.

Кэндимен

Молодая семья приезжает в гости к родственникам, которые живут в доме среди дремучих лесов. Но это место хранит память о страшной трагедии, и героям придется столкнуться с демонической силой.

Якутский хоррор пропитан мистической энергетикой, которая присутствует повсеместно – в тайге, болотах, реке, в костре и в почве. С первых минут «Иччи» настораживает своей тишиной и нервным ожиданием, что из-за дерева или прямо за спиной вот-вот появится озлобленный лесной дух, недовольный людьми, которые вернулись из большого города и не соблюдают местные традиции. Причина бунта потусторонних сил – испорченные отношения с семьей и неуважение к предкам. Муж главной героини хочет продать дом своего отца, чтобы закрыть долги, – и это становится роковой ошибкой. Поэтому Иччи, дух-покровитель, не защищает семью от зла, которое ужасает именно своей метафоричностью и истинное могущество показывает как раз ближе к финалу.

Иччи

Бывшие одноклассники отправляются в поход и теряются в лесу. Они забредают в странную сторожку, и с этого момента начинают происходить жуткие вещи.

«Ритуал» поражает многослойностью. Фолк-хоррор играет со зрителем, заставляя сначала воспринимать происходящее как массовую галлюцинацию, а затем еще больше ошарашивает обычаями местных язычников. На первый взгляд, фильм выглядит как одна из копий «Ведьмы из Блэр», но поэтапно он раскрывает историю шведского культа, члены которого живут в глухой чаще и приносят в жертву древнему скандинавскому божеству заплутавших туристов. На гигантскую хтонь по имени Йотун неприятно смотреть, а от ее внезапных появлений невольно передергивает – надо отдать должное мастерству графического дизайнера. Одна из важных сквозных тем фильма – переживание посттравматического расстройства Люком, которое буквально становится его силой, перед которой пасует даже древний бог.

Ритуал

В конце XIX века главная героиня Лиззи с мужем живут в доме посреди прерий. Вскоре рядом с ними поселяется еще одна молодая пара. Новая соседка уверяет Лиззи, что в землях вокруг обитает нечисть.

«Обитель страха» – идеально скроенный фолк-хоррор, в котором сочетаются разные жанры: вестерн, драма и народные ужасы. Режиссерка картины Эмма Тамми для повествования использует легенду о демонах прерий, основанную на страхах женщин, которых пугал ветер, гуляющий по окрестностям и буквально сводящий с ума. Фильм интересен и тем, что потустороннее в нем, как в «Бабадуке», – это олицетворение психологического состояние одной из героинь, которая переживает послеродовую депрессию.

Обитель страха

В маленьком городке, окруженном кукурузными полями, происходят леденящие кровь события. 12-летний Исаак призывает местных детей совершать убийства, чтобы позже собрать хороший урожай.

«Дети кукурузы», снятые по рассказу Стивена Кинга, – классический представитель жанра фолк-хоррор. Этот фильм рассказывает о безжалостных культах, которые поклонялись языческим богам. Картина, как и оригинальное произведение, поражает своей жестокостью, потому что роль обезумевших фанатиков, приносящих кровавую жертву, берут на себя дети. Мальчик по имени Исаак становится лидером-проповедником и убеждает своих ровесников убивать взрослых, а затем и уже себя в день 19-летия, чтобы порадовать демонического бога, который наградит своих последователей урожаем кукурузы и навсегда избавит от засухи. «Дети кукурузы» – версия «Плетеного человека», но в жанре chilling children. Только вот божество здесь вполне реально и, хоть и не имеет физической формы, дает о себе знать через силы природы.