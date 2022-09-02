Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Сет Роген и Пол Дано сыграют в фильме «Дурацкие деньги»

В основу фильма ляжет роман от автора «Социальной сети» о войне геймеров и троллей против Уолл-стрит.

Режиссер Крэйг Гиллеспи сформировал звездный актерский состав своего следующего проекта — экранизации бестселлера Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» (The Antisocial Network). По сведениям Deadline, ведущие роли в новой картине от создателя «Тони против всех», «Круэллы» и мини-сериала «Пэм и Томми» сыграют Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Сет Роген и Пол Дано. Фильм получил название «Дурацкие деньги» (Dumb Money).

Предстоящий фильм будет основан на реальных событиях, имевших место в начале пошлого года, когда горстка геймеров и интернет-троллей объединились в сети для противостояния хедж-фондам Уолл-стрит, игравшими на понижение акций линейки магазинов по продаже видеоигр GameStop. Действия так называемых инвесторов от народа дали старт финансовой революции и привели к колоссальному увеличению их рыночной стоимости, из-за чего биржевики понесли колоссальные потери.

За адаптацию литературного первоисточника отвечают Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум, сценаристы сериала «Оранжевый — хит сезона» и грядущего «Человека-волка» с Райаном Гослингом. Финансированием ленты при студии MGM занимается компания Black Bear Pictures. Съемки стартуют в октябре этого года.