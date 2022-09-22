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Киноафиша Новости Гвендолин Кристи приглашает в Академию Невермор в новом проморолике сериала «Уэнсдэй»

Гвендолин Кристи приглашает в Академию Невермор в новом проморолике сериала «Уэнсдэй»

22 сентября 2022 10:30
Гвендолин Кристи приглашает в Академию Невермор в новом проморолике сериала «Уэнсдэй»

Ролик посвящен мрачной и веселой школе, в которой когда-то учился Эдгар Алан По.

Netflix поделился новым промороликом сериала «Уэнсдэй», будущего ремейка «Семейки Аддамс». Ролик полностью посвящен Академии Невермор, специальному учебному заведению для детей с магическими способностями, где будет обучаться и главная героиня шоу Уэнсдэй Аддамс.

Новый трейлер сделан в формате пародийной рекламы. В нем директор академии Лариса Уимс в исполнении звезды «Игры престолов» Гвендолин Кристи интригующе рассказывает об этой уникальной школе с более чем 200-летней историей. По словам Уимс, Академия была основана для «обучения изгоев». Миссия учреждения состоит в том, чтобы «помочь каждому ученику овладеть своими уникальными способностями». В ролике также знакомят со многими известными выпускниками Академии, такими как Эдгар Аллан По, волосатый монстр Инатиус Итт, а также сами Мортиша и Гомес Аддамс. В целом Академия Невермор в ролике показана мрачным, но веселым местом.

Сериал «Уэнсдэй» посвящен Уэнсдэй Аддамс, дочери Мортиши и Гомса. Из-за странных мрачных наклонностей девушку выгоняют из обычной школы, после чего родители решат отправить ее в Академию Невермор, где и сами когда-то учились. Там героине придется столкнуться с серийным убийцей, остановить которого сможет только она сама благодаря своим экстрасенсорным способностям.

Главную роль в сериале исполнит Дженна Ортега (пятая часть «Крика»). Режиссером шоу выступил знаменитый мастер мрачного кино Тим Бертон.

Премьера «Уэнсдэй» состоится на Netflix уже этой осенью, точная дата выхода сериала пока неизвестна.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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