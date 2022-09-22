Гвендолин Кристи приглашает в Академию Невермор в новом проморолике сериала «Уэнсдэй»

Ролик посвящен мрачной и веселой школе, в которой когда-то учился Эдгар Алан По.

Netflix поделился новым промороликом сериала «Уэнсдэй», будущего ремейка «Семейки Аддамс». Ролик полностью посвящен Академии Невермор, специальному учебному заведению для детей с магическими способностями, где будет обучаться и главная героиня шоу Уэнсдэй Аддамс.

Новый трейлер сделан в формате пародийной рекламы. В нем директор академии Лариса Уимс в исполнении звезды «Игры престолов» Гвендолин Кристи интригующе рассказывает об этой уникальной школе с более чем 200-летней историей. По словам Уимс, Академия была основана для «обучения изгоев». Миссия учреждения состоит в том, чтобы «помочь каждому ученику овладеть своими уникальными способностями». В ролике также знакомят со многими известными выпускниками Академии, такими как Эдгар Аллан По, волосатый монстр Инатиус Итт, а также сами Мортиша и Гомес Аддамс. В целом Академия Невермор в ролике показана мрачным, но веселым местом.

Сериал «Уэнсдэй» посвящен Уэнсдэй Аддамс, дочери Мортиши и Гомса. Из-за странных мрачных наклонностей девушку выгоняют из обычной школы, после чего родители решат отправить ее в Академию Невермор, где и сами когда-то учились. Там героине придется столкнуться с серийным убийцей, остановить которого сможет только она сама благодаря своим экстрасенсорным способностям.

Главную роль в сериале исполнит Дженна Ортега (пятая часть «Крика»). Режиссером шоу выступил знаменитый мастер мрачного кино Тим Бертон.

Премьера «Уэнсдэй» состоится на Netflix уже этой осенью, точная дата выхода сериала пока неизвестна.