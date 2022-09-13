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Киноафиша Новости Истоки всех известных сказок: вышел трейлер фэнтези «Школа добра и зла»

Истоки всех известных сказок: вышел трейлер фэнтези «Школа добра и зла»

13 сентября 2022 17:15
Истоки всех известных сказок: вышел трейлер фэнтези «Школа добра и зла»

В проекте Netflix Шарлиз Терон и Керри Вашингтон предстают в образах чародеек.

Потоковый сервис Netflix презентовал полноценный трейлер крупнобюджетного семейного фэнтези Пола Фига «Школа добра и зла», являющегося экранизацией одноименного подросткового бестселлера Шомана Чаинани. Премьера картины с участием Шарлиз Терон и Керри Вашингтон состоится на стриминге 19 октября.

В предстоящем проекте от создателя «Девичника в Вегасе» и «Охотников за привидениями» расскажут о закадычных подругах Софи (Софиа Энн Карузо) и Агате (София Уайли), в ночь кроваво-красной луны внезапно ставших студентками необыкновенного образовательного учреждения с двумя факультетами — добра и зла. Но одном обучают потенциальных сказочных принцесс и героев, на втором — злодеев и будущих тиранов. Девушки выясняют, что различные известные сказки — например, «Золушка» — на самом деле имеют реальную почву.

Во время отбора на факультеты происходит путаница, так что Софи и Агата оказываются в неподходящих для себя местах — первая уходит под надзор гламурной и язвительной директрисы леди Лессо (Терон), а вторая попадает под наставничество добросердечного профессора Дови (Вашингтон). По этой причине дружбе героинь придется пройти серьезную проверку на прочность. Кроме того, им нужно будет предотвратить некую надвигающуюся опасность.

В остальной актерский состав вошли Лоренс Фишберн, Мишель Йео, Рэйчел Блум, Бен Кингсли, Пэтти ЛюПон, Роб Делани, Марк Хип, Рози Грэм, Эрл Кейв, Джэми Флэттерс и Кит Янг. Рассказчицей выступает Кейт Бланшетт. Адаптацией литературного первоисточника вместе с Фигом занимался сценарист «Мэри Поппинс возвращается» Дэвид Маги.

У оригинального романа есть ряд продолжений, поэтому в случае успеха предстоящего фильма сиквелы неизбежны.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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