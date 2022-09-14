Аниме-сериал для взрослых «Киберпанк: Бегущие по краю» понравился зрителям

В сети начали появляться первые отзывы о «Киберпанке: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners), долгожданном аниме от Netflix, основанном на популярной одноименной видеоигре. Большинство зрителей приняли шоу очень тепло: общая оценка на IMDb составляет 8.7 баллов, на «Кинопоиске» — 8.1 баллов.

Даже незнакомые с игрой зрители высоко оценили зрелый взрослый сюжет аниме и великолепные визуальные эффекты. В то же время фанаты оригинала остались довольны большим количеством отсылок к Cyberpunk 2077 и хорошей сюжетной связью между проектами.

«Это шоу, без сомнения, лучшее аниме, которое я когда-либо видел: все персонажи отлично написаны, оригинальная озвучка хороша, а стиль анимации потрясающий. Обязательно посмотрите, вы не пожалеете об этом».

«Сюжетная линия потрясающая, а такой графики вы больше нигде не увидите. Это аниме просто оживило игру на экране. Я надеюсь, что они сделают еще что-нибудь подобное».

«Одно из лучших аниме в истории. Оно интенсивно, наполнено действием и эмоциями. Это инъекция адреналина, которая заставила меня плакать от счастья».

Анимационный сериал состоит из 10 эпизодов примерно по 30 минут. Cyberpunk: Edgerunners рассказывает о жизни наемников в жестоком городе будущего Найт-Сити, где каждый стремиться выжить любыми способами.