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Киноафиша Новости Сериал «Любовь Советского Союза»: сюжет, актерский состав, где проходят съемки

Сериал «Любовь Советского Союза»: сюжет, актерский состав, где проходят съемки

5 сентября 2022 14:07
Сериал «Любовь Советского Союза»: сюжет, актерский состав, где проходят съемки

Масштабная ретро-мелодрама посвящена знаменитой актрисе.

В конце июля Первый канал и онлайн-кинотеатр Okko объявили о начале производства многообещающего сериала «Любовь Советского Союза», который позиционируется одной из наиболее горячих новинок будущего. В связи с этим рассказываем о предстоящем шоу.

О чем сериал

В восьмисерийной исторической ретро-мелодраме от режиссера Дмитрия Иосифова («Чемпион мира») поведают о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны. Они мечтают о светлом будущем и новой жизни, где не будет места бессмысленным убийствам, а только любви и разнообразным достижениям. Персонажам предстоит преодолеть тяжелые испытания. В центре сюжета окажется всеми обожаемая женщина, которая была мечтой и настоящей легендой СССР. Главной героиней истории является яркая звезда советского театра и кино 1930-х, но конкретное имя пока не раскрывается.

Сериал «Любовь Советского Союза»: сюжет, актерский состав, где проходят съемки

Исполнительский состав и где проходят съемки

Ведущую экранную партию в проекте воплощает Ангелина Стречина, известная по сериалам «Триггер», «Сестры» и «Пищеблок». По признанию 26-летней звезды, ради заветной роли она порядка полугода принимала участие в изнурительных пробах, которые иногда занимали по десять часов. В остальной актерский ансамбль вошли Ангелина Поплавская, Кирилл Кузнецов, Денис Нурулин, Роман Васильев, Роман Мадянов, Владимир Виноградов, Елена Муравьева, Александр Взметнев, Федор Федотов, Александр Устюгов, Софья Эрнст, Агриппина Стеклова и Екатерина Стеблина. Съемочный процесс шоу проходит в Москве.

Фото: Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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