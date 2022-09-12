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Киноафиша Новости Уорвик Дэвис и его друзья противостоят силам зла в трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»

Уорвик Дэвис и его друзья противостоят силам зла в трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»

12 сентября 2022 14:18
Уорвик Дэвис и его друзья противостоят силам зла в трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»

Также стало известно, что актерский состав пополнился звездным исполнителем.

В рамках презентации проектов Disney на мероприятии D23 Expo студия выпустила полноценный трейлер многосерийного сиквела фэнтези «Уиллоу», в котором продемонстрировали новое захватывающее приключение героя Уорвика Дэвиса и его новых друзей. Кроме этого, был анонсирован еще один важный актер — одну из ключевых ролей в сериале сыграл Кристиан Слэйтер. Предполагается, что его герой каким-то образом связан с персонажем Вэла Килмера из оригинальной картины 1988 года.

В исходной картине Рона Ховарда, снятой по сюжету Джорджа Лукаса, рассказывается о молодом волшебнике Уиллоу Афгуде (Дэвис), сумевшем дать отпор злобной императрице. В восьмисерийном продолжении, действие которого развернется спустя несколько десятилетий, центральный персонаж будет вовлечен в еще один рискованный поход. Вместе с группой молодых авантюристов Уиллоу должен будет спасти похищенную принцессу, отразить новую угрозу и в очередной раз доказать, что добро всегда побеждает зло.

Вместе с Дэвисом в проекте Lucasfilm снялись Элли Бамбер («Под покровом ночи»), Тони Револори («Отель «Гранд Будапешт»), Эрин Келлиман («Сокол и Зимний Солдат»), Демпси Брайк («Джетт»), Амер Чадха-Патель («Третий день»), Руби Крус («Мейр из Исттауна»), Ралф Айнесон («Игра престолов»), а также звезда оригинала Джоанна Уолли.

На правах шоураннеров и исполнительных продюсеров выступают сценарист спин-оффа «Хан Соло: Звездные войны. Истории» Джон Кэздан и Венди Мерикл («Большая шишка»). Соавтор полнометражного фильма Боб Долман и Ховард тоже входят в продюсерскую команду шоу.

«Уиллоу» стартует на Disney+ 30 ноября.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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