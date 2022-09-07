Илон Маск обрушился с критикой на сериал «Кольца власти»: «Толкин в гробу переворачивается»

Несмотря на одобрение журналистов и рекордное количество просмотров, зрительская оценка многосерийного приквела «Властелина колец» пока оставляет желать лучшего. Представители видеосервиса Amazon Prime Video винят в этом интернет-троллей, однако, невзирая на бесспорное визуальное пиршество, многим действительно не очень понравились персонажи и диалоги из выпущенного на прошлой неделе двухсерийного пролога «Колец власти».

В список тех, кто остался недовольным самым дорогим сериалом в истории (бюджет составляет $465 млн), можно теперь смело занести и Илона Маска. Если публичные лица чаще всего ограничиваются тактичными комментариями, даже когда представленный продукт их не устраивает, то основатель компании Tesla обычно никогда не стеснялся открыто выражать свое мнение. Вот и сейчас Маск за словом в карман не полез:

«Толкин в гробу переворачивается. Пока что почти каждый персонаж мужского пола — либо трус, либо идиот, или же все вместе. Только лишь Галадриэль храбрая, умная и милая».

Если опустить давние придирки фанатов Средиземья к расово-разнообразному касту, многих поклонников саги Дж. Р.Р. Толкина разочаровало, что сыгранную Кейт Бланшетт в фильмах Питера Джексона безмятежную эльфийку Галадриэль превратили в шоу в настоящую воительницу. Миллиардера, судя по всему, это черта характера в героине Морвет Кларк как раз больше всего и привлекла.

Не исключено, что высказывания Маска — выпад не столько против сериала как такового, сколько против основателя Amazon Джеффа Безоса, с которым у бизнесмена давнее соперничество.

Третий эпизод «Колец власти» выйдет в пятницу, 9 сентября.