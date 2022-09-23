Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино

28 сентября на стриминговой платформе Netflix пройдет премьера «Блондинки» Эндрю Доминика — нового байопика американской актрисы Мэрилин Монро, секс-символа 50-х годов, звезды, которая сияла очень ярко, но закатилась слишком рано. В ожидании выхода «Блондинки» мы решили вспомнить еще несколько картин, посвященных жизни и творчеству Монро.

Символ секса (1974)

Первым, но неофициальным биографическим фильмом о Мэрилин Монро считается «Символ секса» режиссера Дэвида Лоуэлла Рича. Премьера картины состоялась ровно через двенадцать лет после трагической смерти актрисы. Особенность «Символа секса» заключается в том, что он ни о чем не говорит напрямую — главную героиню, сыгранную Конни Стивенс, зовут не Норма и даже не Мэрилин, ее жизнеописание также слабо перекликается с реальными фактами из биографии Монро. Таким образом создатели «Символа секса» попытались избежать возможной судебной волокиты с родственниками актрисы, которые авторские права на съемки не давали.

Символ секса

Биографическая драма под названием «Мэрилин и я» примечательна тем, что в ней роль Мэрилин Монро исполнила официальный двойник знаменитой актрисы Сьюзан Гриффитс. Гриффитс и правда похожа на Мэрилин как две капли воды — она неоднократно принимала участие в различных рекламных кампаниях, связанных с образом знаменитой блондинки. Единственное, чем две женщины никогда не были похожи, так это речью. Но и здесь Гриффитс постаралась — на протяжении многих лет она занималась со специальным коучем, чтобы научиться артикулировать звуки, как в свое время делала Мэрилин. Увы, старания двойника во многом были напрасны — «Мэрилин и я» подвел скандальный сценарий, основанный на не особо правдоподобной книге якобы бывшего мужа Нормы Джин Роберта Слатцера. В этой картине определенно слишком много сомнительных фактов, однако Мэрилин в ней прекрасна.

Мэрилин и я

Мэрилин и Бобби: Ее последняя любовь (1993)

Мелодрама под названием «Мэрилин и Бобби: Ее последняя любовь» целиком и полностью посвящена самому романтическому периоду в жизни актрисы — ее отношениям с Робертом Кеннеди, братом президента Джона Кеннеди. Счастье влюбленных было отягощено постоянной слежкой со стороны папарацци и агентов ФБР, которые явно надеялись «накопать» на политика какой-нибудь компромат. Постоянное давление со стороны федералов и семьи Кеннеди, естественно, не лучшим образом сказалось на психике Мэрилин Монро. «Ее последняя любовь» мало говорит о творчестве актрисы, зато довольно подробно показывает тот эмоциональный надлом, который она испытывала непосредственно перед смертью.

Мэрилин и Бобби: Ее последняя любовь

Одним из самых необычных фильмов о жизни Мэрилин Монро является телевизионная драма «Норма Джин и Мэрилин», вышедшая в конце прошлого века. Картина фокусируется преимущественно на двух ипостасях актрисы: неуверенной в себе и жаждущей внимания Нормы Джин и ее самовлюбленном альтер эго Мэрилин Монро. Примечательно, что роли Нормы и Мэрилин сыграли две разные актрисы — первую воплотила Эшли Джадд, а вторую — Мира Сорвино. Работа с такой мощной психологической подоплекой не могла не вызвать восторгов критиков — «Норма Джин и Мэрилин» получила целых пять номинаций на телевизионную премию «Эмми».

Норма Джинн и Мэрилин

Вероятно, самым известным байопиком о Мэрилин Монро является картина Саймона Кертиса «7 дней и ночей с Мэрилин», которая принесла исполнительнице главной роли Мишель Уильямс номинацию на премию «Оскар». В отличие от других фильмов в рейтинге, работа Кертиса во многом сосредоточена именно на творческой деятельности актрисы — ее многочисленных перформансах и отношениях со съемочной командой. Отдельную сюжетную линию получил короткий роман Мэрилин с Колином Кларком (Эдди Редмэйн) — юношей, который стремительно влюбился в блондинку, но довольно быстро понял, что их отношения обречены.