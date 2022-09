Сюрреалистическое путешествие вглубь себя: вышел трейлер фильма Алехандро Иньярриту «Бардо»

Потоковый сервис Netflix презентовал дебютный трейлер комедийной драмы Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо». Ролик представляет собой нарезку фантасмагорических сцен, смонтированных под знаменитую песню I Am the Walrus группы The Beatles.

В центре сюжета — личное и трогательное приключение Сильверио (Даниэль Хименес Качо), мексиканского журналиста и кинодокументалиста из Лос-Анджелеса, который вынужден спустя годы вернуться в родную страну. Эта на первый взгляд простая рабочая поездка оборачивается для него настоящим внутренним кризисом из-за того, что он позволяет призракам прошлого вернуться в его жизнь. В родном городе старые воспоминания и страхи наполняют его будни сплошным чувством недоумения, но главный герой воспринимает все с откровенной иронией. В процессе своих похождений Сильверио предстоит задаться универсальными вопросами о жизни и смерти, природе добра и зла, а также углубиться в историю Мексики и ощутить ценность семейных уз.

Вместе с Качо в фильме сыграли Химена Ламадрид, Андрес Альмейда, Рубен Самора, Фабиола Гуахардо, Метеора Фонтана, Омар Лейва, Грэнсэм Коулмэн, Марсе Каррера и Эдисон Руис. Сценарий фильма Иньярриту написал вместе с Николасом Джакобоне, с которым он ранее работал над «Бердмэном» и «Бьютифул».

Мировая премьера «Бардо» состоялась в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, но критики встретили трехчасовую картину без энтузиазма. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма сейчас составляет 55% положительных отзывов на основе 31 рецензии.

На Netflix «Бардо» выйдет 16 декабря.