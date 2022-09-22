Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не говори никому" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сюрреалистическое путешествие вглубь себя: вышел трейлер фильма Алехандро Иньярриту «Бардо»

Сюрреалистическое путешествие вглубь себя: вышел трейлер фильма Алехандро Иньярриту «Бардо»

22 сентября 2022 17:40
Сюрреалистическое путешествие вглубь себя: вышел трейлер фильма Алехандро Иньярриту «Бардо»

Для режиссера это самый личный фильм в карьере.

Потоковый сервис Netflix презентовал дебютный трейлер комедийной драмы Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо». Ролик представляет собой нарезку фантасмагорических сцен, смонтированных под знаменитую песню I Am the Walrus группы The Beatles.

В центре сюжета — личное и трогательное приключение Сильверио (Даниэль Хименес Качо), мексиканского журналиста и кинодокументалиста из Лос-Анджелеса, который вынужден спустя годы вернуться в родную страну. Эта на первый взгляд простая рабочая поездка оборачивается для него настоящим внутренним кризисом из-за того, что он позволяет призракам прошлого вернуться в его жизнь. В родном городе старые воспоминания и страхи наполняют его будни сплошным чувством недоумения, но главный герой воспринимает все с откровенной иронией. В процессе своих похождений Сильверио предстоит задаться универсальными вопросами о жизни и смерти, природе добра и зла, а также углубиться в историю Мексики и ощутить ценность семейных уз.

Вместе с Качо в фильме сыграли Химена Ламадрид, Андрес Альмейда, Рубен Самора, Фабиола Гуахардо, Метеора Фонтана, Омар Лейва, Грэнсэм Коулмэн, Марсе Каррера и Эдисон Руис. Сценарий фильма Иньярриту написал вместе с Николасом Джакобоне, с которым он ранее работал над «Бердмэном» и «Бьютифул».

Мировая премьера «Бардо» состоялась в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, но критики встретили трехчасовую картину без энтузиазма. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма сейчас составляет 55% положительных отзывов на основе 31 рецензии.

На Netflix «Бардо» выйдет 16 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» 7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» Читать далее 20 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Читать далее 22 сентября 2022
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко «Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко Читать далее 21 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Читать далее 21 сентября 2022
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Читать далее 23 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Читать далее 20 сентября 2022
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START «Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START Читать далее 20 сентября 2022
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Читать далее 19 сентября 2022
Related video