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Вышел трейлер второго сезона сериала «Один из нас лжет»

28 сентября 2022 13:24
Вышел трейлер второго сезона сериала «Один из нас лжет»

Премьера шоу о школьниках, хранящих страшный секрет, состоится незадолго до Хэллоуина.

Стрим-сервис Peacock представил трейлер нового сезона сериала «Один из нас лжет», который является экранизацией одноименной книги Карен Макманус.

Сериал посвящен группе школьников старших классов, которые подозреваются в убийстве своего одноклассника. Трейлер начинается с того же момента, на котором закончился первый сезон: некий аноним, представившийся как Саймон (по аналогии с популярной игрой «Саймон говорит...»), сообщает героям, что знает все их темные секреты. Он угрожает опубликовать весь компромат в сети, если школьники не согласиться поучаствовать в его смертельной игре. Эта игра будет включать в себя нарушение закона, предательство и постоянное подвергание своей и чужой жизни опасности. Бронуин, Нейт, Эдди, Купер и Джана вынуждены согласиться на условия Саймона.

Главные роли исполняют все те же Марианли Техада, Купер ван Грутель, Анналиса Кокрейн, Чибуйкем Уче, Джессика МакЛеод и Марк МакКенна. Шоураннером второго сезона выступает Эрика Салех, которая сменила на этом посту Дарио Мадрону.

Премьера второго сезона «Один из нас лжет» состоится за полторы недели до Хэллоуина, 20 октября. В его рамках будет выпущено восемь серий хронометражем примерно в один час.

Фото: Peacock
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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