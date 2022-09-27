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Киноафиша Новости Гримасы, смех, неприличные жесты: вышла подборка неудачных дублей со съемок «Пацанов»

Гримасы, смех, неприличные жесты: вышла подборка неудачных дублей со съемок «Пацанов»

27 сентября 2022 11:15
Гримасы, смех, неприличные жесты: вышла подборка неудачных дублей со съемок «Пацанов»

В ролик попали не только забавные ляпы, но и интересные технические моменты со съемок.

Amazon Prime поделился подборкой лучших неудачных дублей со съемок третьего сезона пародийного супергеройского сериала «Пацаны». Кажется, что в этом ролике есть все — от забавного воссоединения Хоумлендера (Энтони Старр) с раненой Штормфронт (Ая Кэш) до заигрывающих подмигиваний Дженсена Эклса в костюме Солдатика.

В основном в подборке показаны забавные ляпы актеров на съемочной площадке. Например, в один момент исполнитель роли Поезда-А Джесси Ашер просто забывает свой текст, а Эрин Мориарти, сыгравшая Старлайт, случайно смотрит в камеру во время драматической сцены. Нашлось в ролике место и нескольким интересным техническим эпизодам. Зрители впервые могли увидеть, как была поставлена знаменитая драка Солдатика, Хоумлендера и Бутчера (Карл Урбан), в которой экранный эффект наличия у них супергеройской силы достигался не столько с помощью компьютерной графики, сколько с помощью правильно сделанных и расставленных декораций и соответствующей съемки.

Третий сезон «Пацанов» вышел на Amazon Prime 3 июня 2022 года. По сюжету, охотник на супергероев Билли Бутчер наконец решает избавиться от своего заклятого врага Хоумлендера. Хотя главный супергерой планеты кажется абсолютно неуязвимым, он узнает, что когда-то героя с похожими способностями, Солдатика, смогли убить советские солоды с помощью некого секретного оружия. Бутчер с командой отправляется в Россию, чтобы выяснить, как именно был побежден Солдатик. Параллельно с этим Хьюи (Джек Куэйд), бывший протеже Бутчера, ведет свое расследование в отношении сенатора Виктории Ньюман, которую он подозревает в убийстве ее политических оппонентов с помощью скрытых суперспособностей.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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