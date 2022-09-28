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Киноафиша Новости Фильм DC «Синий Жук» имеет «полную поддержку» со стороны Warner Bros Discovery

Фильм DC «Синий Жук» имеет «полную поддержку» со стороны Warner Bros Discovery

28 сентября 2022 15:00
Фильм DC «Синий Жук» имеет «полную поддержку» со стороны Warner Bros Discovery

Режиссер ленты боялся, что его проект постигнет участь «Бэтгерл».

После внезапной отмены практически готовой «Бэтгерл» многие начали переживать и за другие проекты студии. На фоне запланированных супергеройских лент DC, персонажи которых уже себя зарекомендовали на экранах, особенно выделяется совсем свежий и не столь масштабный «Синий Жук». В определенный момент это заставило режиссера картины Анхеля Мануэля Сото («Короли Шарм-Сити») понервничать. Но все обошлось. В разговоре с изданием NPR постановщик заявил, что его фильм получил полную поддержку со стороны нового руководства Warner Bros. Discovery.

«Не буду врать. Сначала меня одолевали тревога, гнев и страх. Но мне сказали не волноваться, потому что фильм получил их полную поддержку».

Главный герой истории — юноша Хайме Рейес, представленный читателям комиксов в 2006 году. В первоисточнике парень нашел волшебного скарабея и благодаря ему приобрел целую россыпь сверхспособностей.

Ведущую роль в «Синем Жуке» сыграл звезда сериала «Кобра Кай» Шоло Маридуэнья, а в остальной каст вошли Сьюзен Сарандон, Харви Гильен, Рауль Макс Трухильо, Эльпидия Каррильо, Джордж Лопес, Адриана Барраса, Бруна Маркезини, Белисса Эскобедо, Дамиан Алькасар и Хорхе Хименес. Сценарий написал Гарет Даннет Алькосер («Мисс Пуля»).

Кинотеатральный релиз намечен на 18 августа 2023 года.

Фото: DC Comics
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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