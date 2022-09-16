Флориан Зеллер снимет сериал по пьесе «Трилогия братьев Леман»

Создатель драм «Отец» и «Сын» Флориан Зеллер определился с дальнейшими творческими планами. По сведениям издания Variety, кинематографист планирует поработать на телевидении, экранизировав известную пьесу Стефано Массини «Трилогия братьев Леман».

Первоисточник представляет собой эпическую семейную сагу о расцвете и крахе крупнейшего финансового гиганта «Леман Бразерс», который частично помог спровоцировать экономический кризис 2008 года. В свое время театральной постановкой пьесы, отмеченной престижной премией «Тони», занимался режиссер Сэм Мендес («1917», «Красота по-американски»).

Ниже приведен комментарий воодушевленного Зеллера:

«Трилогия братьев Леман» — это увлекательная история о семье и власти, охватывающая десятилетия в постоянно меняющемся социальном и политическом ландшафте Америки. Честно говоря, я и мечтать не мог о таком богатом творческом холсте, на котором можно было бы работать, поэтому безмерно благодарен всем, кто помог воплотить это в реальность».

Зеллер выступит режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером многосерийной драмы. В производство также вовлечены кинокомпании The Apartment Pictures, Fremantle и Fandango. Смотровую платформу еще не выбрали.