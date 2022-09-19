В разработку запущена новая часть «Парня-каратиста» — фильм выйдет в 2024 году

Sony анонсировала новую часть франшизы «Парень-каратист». По словам представителей компании, фильм станет прямым продолжением оригинальной истории. Премьера новой картины назначена на 7 июня 2024 года.

Одновременно с этим Джон Харвитц, продюсер популярного шоу «Кобра Кай», которое также являющегося сиквелом «Парня-каратиста», в своих социальных сетях заявил, что предстоящий фильм никак не будет связан с сериалом:

«Мы с командой хотели бы снять продолжение «Парня-каратиста» и надеемся, что когда-нибудь сможем это сделать. Но этот проект не наш, и в нем не участвует актеры сериала».

Оригинальный «Парень-каратист» вышел в 1984 году. Это фильм о школьнике Дэниэле ЛаРуссо, над которым безжалостно издевался его одноклассник Джонни Лоуренс и его банда Кобра Кай. Парень обращается я за помощью к мастеру карате мистеру Мияги, чьи нетрадиционные методы обучения вскоре помогают Дэниэлу победить хулиганов. Картина получила три сиквела, последний из которых вышел в 1994 году.

Также в 2018 году состоялась премьера сериала «Кобра Кай», ставшего одновременно продолжением и перезапуском франшизы. По сюжету, повзрослевший Джонни Лоуренс после поражения в бою с Дэниэлом и долгой черной полосы в жизни решает открыть собственную школу карате.