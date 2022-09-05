В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам

Доктор Стрэндж ни разу не воспользовался Камнем времени, чтобы предотвратить победу Таноса

Единственное, ради чего Стивен использует столь могущественный артефакт, без дела болтающийся на его шее, – это драматично сообщить своим товарищам о том, что из 14 000 605 вариантов будущего только одно заканчивается для вселенной благополучно. Вообще, эта деталь сюжета – эдакая палка о двух концах.

С одной стороны, это выглядит как стандартная для киновселенной сюжетная дыра – сценаристы могли бы придумать, почему Стрэндж не может или не хочет воспользоваться Камнем, тогда бы и вопросов не возникло. С другой стороны, это такой спасательный круг, которым можно объяснить вообще все проколы персонажей: например, почему Стрэндж позволил Квиллу вмазать Таносу на Титане (он, кстати, единственный в той сцене ни разу не появляется в кадре и вообще никак не реагирует на происходящее – это явно не совпадение).

А если смотреть еще дальше, то эта история с миллионами будущих порождает нестыковку в цирке с мультивселенной, в которой сейчас живет MCU: получается, что оно все-таки детерминировано, хотя в киновселенной часто фигурирует ровно противоположная мысль. Если бы все создатели придерживались одной версии, то Стрэндж и все остальные могли бы и вовсе прожить все 14 000 605 вариантов будущего, увидеть свои ошибки, которые приводили их к поражению, и откорректировать свои действия. Так что это очередное доказательство того, что Marvel Studios очень халатно обходится с концепцией, которая должна тащить на себе MCU следующие несколько лет.

Доктор Стрэндж

Капитан Марвел не использует Перчатку бесконечности

Эту неувязку, конечно, можно попытаться объяснить тем, что Кэрол никто не посвятил в план Мстителей найти Камни в прошлом и вернуть уничтоженную Таносом половину популяции одним щелчком. Действительно, пока Мстители и все примкнувшие к ним путешествовали во времени, Кэрол помогала жителям других планет, которым не посчастливилось обзавестись своими локальными супергероями.

Но тогда возникает вопрос, что она планировала делать с Перчаткой? До скончания времен швыряться ей на поле битвы? Стратегия весьма сомнительная. Капитан Марвел – один из немногих героев, кто потенциально мог бы без особых проблем воспользоваться Перчаткой. В конце концов свои силы она получила от Тессаракта – одного из Камней бесконечности. Видимо, фанатам придется смириться с тем, что не сделала она этого просто из-за проблем в коммуникации, что, в общем-то, не ново для Мстителей.

Капитан Марвел

Соколиный глаз пропустил первую битву с Таносом

Справедливости ради упомянем тот факт, что для отсутствия Клинта Бартона в первой битве с Таносом была дана очень конкретная причина: после событий «Противостояния» он оказался под домашним арестом за помощь Кэпу в его бунте против государства. Однако это так себе повод для отсутствия Соколиного глаза по нескольким причинам.

Во-первых, Бартон не только член оригинальной шестерки Мстителей, но еще и один из лучших агентов почившего «Щ.И.Т.а», и с трудом верится, что ему не дали хотя бы временной индульгенции – все-таки на кону жизни половины населения не только Земли, а вообще вселенной. Да и слегка мятежный дух Бартона не позволил бы ему остаться в стороне, тем более что, защищая все живое в бесконечном множестве галактик, он бы одновременно имел шанс спасти свою семью, которой так дорожит. За почти нулевые знания о собственном персонаже ставим Marvel Studios минус.

Соколиный глаз

Недальновидность Локи

Кажется, что за годы своего чудесного развития в киновселенной – от шестерки Таноса до одного из лучших антигероев MCU – Локи растерял половину своего трикстерского запала, а вместе с ним и запасы здравого смысла. Раньше планы Одинсона были далеко идущими и заранее продуманными – будь то захват трона Асгарда или попытка натравить Мстителей друг на друга. Да, в итоге все они оказывались безуспешными, тем не менее он оправдывал свой титул бога обмана и коварства.

Так что в «Войне бесконечности» закономерно возникает вопрос, зачем он понесся на Таноса, к тому моменту обладающего уже двумя Камнями бесконечности, с какой-то зубочисткой в руке? Кажется, от Локи было бы намного больше пользы, если бы ему удалось стать эдаким агентом Мстителей в стане Безумного титана. Увы, братья Руссо , видимо, очень уж хотели пораньше и побыстрее раскачать эмоциональные качели под названием «Война бесконечности».

Локи

Все произошедшее со Стивом после победы над Таносом

Финал истории Стива Роджерса не имеет абсолютно никакого смысла как в контексте развития героя, так и по законам, которые установили во вселенной. Никто не ждал, что Капитан останется в MCU еще на десяток лет, поэтому братьям Руссо явно нужно было вывести из нее Стива, но сделано это было максимально топорно. В итоге из отважного героя, всегда сражающегося за правое дело, Роджерс превратился в эгоиста, наплевавшего на чувства всех, кому он был небезразличен. И вот почему.

Во-первых, с трудом верится, что тот, кто когда-то прыгнул на гранату (пусть и ненастоящую – он-то об этом не знал), смог бы спокойно сидеть в своем домике прямиком из американской мечты и ничего не делать, зная обо всех кошмарных событиях, уготованных человечеству в XX веке. Во-вторых, Стив долго учился жить в современном мире и даже привык к нему, нашел новых (и старых) друзей, которых бы Стив из трех сольников ни за что бы не бросил. Тем более что Пегги призывала начать его жизнь заново. Но Стив из «Финала» словно все это забыл и без угрызений совести отчалил в прошлое.

При большом желании поспорить со всем этим можно. Но, помимо всего вышеперечисленного, Стив не мог оказаться там, где он оказался в конце, по тривиальным техническим причинам. Ему бы просто не хватило частиц Пима, которых, по словам Скотта Лэнга, оставалось совсем немного. А учитывая количество раз, что Скотт менял размеры во время «Финала», не факт, что Роджерс смог бы перенестись даже в те точки прошлого, из которых они забрали Камни, чтобы их вернуть. Даже при учете украденных им ампул с базы «Щ.И.Т.а». Наконец, своим возвращением Стив создал временной парадокс: в одном таймлайне одновременно было два Капитана Америки, так что по душу «инородного» Стива должно бы было прийти УВИ.

Капитан Америка

Игнорирование Вечными нападения Таноса на Землю

В хит-параде абсурдных объяснений в сюжетах фильмов и сериалов MCU золото, скорее всего, ушло бы «Вечными». На Землю их отправили для защиты населения от Девиантов, а после их исчезновения (временного, как оказалось) – для поддержания развития людей. Но Вечным ни в коем случае нельзя было вмешиваться в человеческие распри – отсюда войны и конфликты, последствия которых людям приходилось расхлебывать самим. Этим же Вечные объясняли свое невмешательство в войну с Таносом, но вот это уже никак не вписывается в их логику. Очевидно, что земляне оказались втянуты в нее Безумным титаном, то есть это противостояние – не их рук дело. К тому же план Таноса избавиться от половины популяции Земли явно шел вразрез с задачей Вечных способствовать развитию людей и росту населения. В общем, бестолковость этого объяснения бьет все рекорды.