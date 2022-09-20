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Киноафиша Новости Сара Полсон сыграет заглавную роль в игровом сериале «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин»

Сара Полсон сыграет заглавную роль в игровом сериале «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин»

20 сентября 2022 12:34
Сара Полсон сыграет заглавную роль в игровом сериале «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин»

В проекте HBO Max актриса предстанет в образе медийного диетолога-проповедника.

Сара Полсон воплотит в кино еще одну реально существовавшую фигуру. Как передает Variety, актриса сыграет главную роль в сериале HBO Max «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин».

В основу проекта легло пятисерийное документальное шоу стриминга о медийном диетологе-проповеднице Гвен Шамблин, основавшей свою собственную христианскую программу по снижению веса, а после этого и целую церковь. По словам участников ее культа, она была харизматичным манипулятором, оказывавшим сильное эмоциональное давление на людей, чтобы выжать из них как можно больше денег. Ради этого она в буквальном смысле контролировали их жизни, а весной прошлого года Шамблин при загадочных обстоятельствах погибла в авиакатастрофе. Оригинальный документальный проект стал хитом HBO Max.

Шоураннером, сценаристкой и исполнительным продюсером предстоящего сериала выступит Мишель Дин, ранее работавшая над мини-сериалом Hulu «Притворство». Полсон также входит в производственную команду.

Полсон недавно в очередной раз номинировалась на телепремию «Эмми» за третий сезон «Американской истории преступлений» с подзаголовком «Импичмент», а в ее дальнейших творческих планах значатся хоррор-триллер от студии Searchlight Pictures «Пыль» и второй сезон «Рэтчед».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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